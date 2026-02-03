Cifras, marcas y modelos más vendidos de motos en enero de 2026

En el mes de enero de 2026 el registro de motocicletas nuevas en el país experimentó un crecimiento del 30,21% vs el mes de enero del año 2025. Foto: David Vásquez Herrera

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco dieron a conocer el informe correspondiente al registro de motos nuevas en Colombia durante enero de 2026. Según este reporte, en el país se matricularon 95.617 motocicletas nuevas en Colombia.

El primer mes del año mostró un desempeño positivo frente a enero de 2025, con un crecimiento del 30,21% en los registros. Sin embargo, al comparar enero de 2026 con diciembre de 2025 se evidencia una contracción del 14,86%.

En cuanto a la composición del mercado, durante enero de 2026 la preferencia de los compradores se concentró en el segmento de cilindrada entre 101 cc y 125 cc, que representó el 48,81% de las matrículas, seguido por el rango entre 151 cc y 200 cc, con una participación del 26,18%.

Las marcas y modelos de motos más vendidos en Colombia

Los 10 modelos de motocicletas más vendidos en el país durante enero de 2026 concentraron el 36,51% del total de matrículas registradas en el periodo.

El ranking de las motos con mayor participación en el mercado quedó así:

AKT AK125NKD EIII, con 7.115 unidades vendidas y una participación del 7,44%. Bajaj CT100 ES SPOKE, con 3.940 unidades y una cuota del 4,12%. Suzuki DR150FI ABS, con 3.567 motocicletas comercializadas, equivalente al 3,73%. Honda XR190L 2.0, con 3.385 unidades registradas y una participación del 3,54%. Bajaj CT100 KS SPOKE, con 3.252 unidades y el 3,40% del mercado. Suzuki GN125 ABS, con 3.128 unidades y una representación del 3,27% del total. Hero Hunk 125 R, con 2.965 unidades y el 3,10% de participación. Yamaha GPD155-A (NMAX 155), con 2.928 unidades y el 3,06% del mercado. Honda XR150L 2.0, con 2.520 unidades vendidas y el 2,64%. TVS Raider 125, con 2.114 unidades y una participación del 2,21%.

Departamentos y municipios con más motos registradas

En dicho mes, los tres departamentos con mayores registros en el país fueron Cundinamarca, con una participación del 18,55%. En segundo lugar se ubicó Antioquia, con el 16,44%, seguido por Valle del Cauca, que alcanzó el 10,87% del total nacional, concentrando entre los tres el 45,85% del mercado de motocicletas nuevas en el país.

En cuanto a los municipios, los tres territorios con más matrículas de motocicletas nuevas durante el mes fueron:

Sabaneta (Antioquia), con 8.480 matrículas, equivalentes al 8,87% del total. Funza (Cundinamarca), con 5.899 registros, que representaron el 6,17%. El Cerrito (Valle del Cauca), con 5.438 motocicletas matriculadas, correspondientes al 5,69%.

