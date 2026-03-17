Citroën llega al mercado híbrido y anuncia novedades para el 2026

Citroën C3 MAX en Colombia. Foto: Nicolás Fernández

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Los nuevos C3 Aircross Max y C3 Max señalan el inicio de una nueva etapa para Citroën en Colombia. Se trata de su incursión en el segmento híbrido, de la mano de dos ligeros que desembarcaron en el país desde Europa. Con su llegada, los franceses, comercializados localmente por Inchcape, buscan aumentar su participación en el mercado.

En 2026, de Citroën se matricularon 483 vehículos. Un 90,2 % por encima de su acumulado en los dos primeros meses de 2025, cuando registraron 254.

Rodrigo Morán, Brand Manager de Citroën región Andina y Centro América, visitó recientemente el país. Durante su visita habló con El Espectador sobre la actualidad de la marca, el papel de Colombia en la región y su estrategia local que incluye la incursión en nuevas tecnologías.

Hablemos de la actualidad de Citroën en la región.

Citroën está atravesando un muy buen momento en la región. Tenemos modelos muy exitosos y hay países que lo están haciendo realmente bien, como Colombia. Para nosotros, Colombia es un país clave y, de hecho, es único, porque es el primer mercado en tener una doble oferta en el segmento B con autos producidos en Brasil, además de este doble lanzamiento que hoy estamos presentando.

¿Cómo han visto el desarrollo del mercado colombiano para traer estos nuevos modelos?

El mercado colombiano viene creciendo a muy buen ritmo y de manera sostenida. Eso nos llevó a poner el foco en el país y a buscar vehículos que se adapten a los gustos de los clientes colombianos. Por eso estamos lanzando estos modelos que acaban de presentarse en Europa. No diría que es una “avant-première”, pero prácticamente estamos lanzando las mismas tecnologías al mismo tiempo que en algunos mercados europeos, algo que sabemos que el público colombiano valora mucho.

¿Qué representa Colombia para Citroën en la región?

Hoy, dentro de los mercados donde operamos a través de importadores, Colombia es el mercado número uno. Los mercados han ido evolucionando y nuestra oferta ha sido muy bien gestionada por el importador y muy bien recibida por el público colombiano. Eso nos llevó a trazar una estrategia de ampliar nuestra línea con estos lanzamientos que llegan desde Europa.

¿Habrá más novedades de Citroën en Colombia este año?

Sí, vamos a tener más novedades durante el año. No puedo entrar en detalle, pero las tendremos.

¿El objetivo es aumentar la participación de la marca en el mercado colombiano?

Exactamente. Queremos acompañar el crecimiento del mercado colombiano. Por eso estamos trayendo vehículos híbridos para complementar una oferta que ya funciona muy bien con motores de combustión. Entendemos que para dar el salto que queremos con Inchcape y con la marca en Colombia necesitamos esta oferta.

¿Tienen estimaciones de crecimiento en ventas para este año?

El lanzamiento llegó un poco más tarde de lo que habíamos previsto. Además, el modelo tiene mucha demanda en Europa, donde está siendo un gran éxito. Eso hace que haya cierta restricción de unidades. En este momento estamos trabajando para asegurar el abastecimiento. Sabemos que vamos a estar mejor que en 2025, pero el volumen dependerá más del suministro de vehículos que del comportamiento del mercado.

Hablemos de los productos. ¿Qué destaca de estos dos lanzamientos?

Cuando hablamos de estos modelos hablamos de confort. Confort en todos los aspectos: en la suspensión, que se percibe inmediatamente al conducir; en los asientos, que incluso se pueden apreciar desde el “showroom”; y en el confort acústico, gracias a un motor con mucho torque que trabaja de forma relajada y a un paquete de insonorización que mejora la habitabilidad. También hay mucho espacio para los ocupantes. En el C3, que es un “hatch” con actitud de SUV y una gran habitabilidad, y en el Aircross, que es una referencia en el segmento por el espacio en las plazas traseras y la facilidad de acceso. En definitiva, es una propuesta que refleja claramente el ADN de Citroën.

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¿Cómo describiría al cliente colombiano?

El cliente colombiano es muy exigente. Busca un auto atractivo, eficiente, que le permita moverse con libertad y que además sea moderno. Y creemos que todo eso, sumado al confort, es precisamente lo que ofrece Citroën.