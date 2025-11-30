“Colombia es nuestro mercado n.°1 de importadores en la región”, BMW

La actualizada vitrina de la marca está en la calle 127 con séptima, en Bogotá. Foto: Cortesía Autogermana

“Un concepto que redefine la experiencia del cliente”. Así describe Autogermana —importador oficial en Latinoamérica de BMW, Mini y BMW Motorrad— al nuevo concepto Retail Next, del BMW Group, con el que se remodeló la vitrina de la marca en la calle 127 con séptima, en Bogotá.

Un nuevo aire para los espacios de la marca del segmento prémium más exitosa en Colombia. En octubre se matricularon 207 BMW en el país y el acumulado en 2025 es de 2.033. Su portafolio incluye vehículos diésel, a gasolina, eléctricos e híbridos.

Alejandro Echeagaray es el CEO de mercados importadores de Latinoamérica y el Caribe en BMW Group Latinoamérica. En diálogo con El Espectador, el directivo habló sobre el presente, el futuro y la estrategia de la marca con la renovación de sus espacios y nuevos productos.

¿Qué es el Retail Next?

Es un concepto nuevo para la marca. Busca ofrecer una experiencia diferente a nuestros clientes. La vitrina de la 127 es la primera de este tipo en Colombia e integra a BMW, Mini y Motorrad. Permite que nuestros clientes tengan una experiencia más abierta y puedan ver todos los productos juntos. Se actualizó tanto la parte interna, con áreas de ventas y sociales, como la forma en la que mostramos la marca hacia afuera, incluyendo el logotipo y el sistema de comunicación exterior.

¿Sabe de cuánto fue la inversión para esta remodelación?

No tengo el dato exacto, pero la inversión fue superior a USD 1 millón. Antes teníamos un formato más tradicional, ahora queremos que el cliente se sienta más en casa, con un espacio más amplio y relajado.

¿Hay algún componente de sostenibilidad en este nuevo concepto o en esta estructura?

Sí, estamos muy enfocados en la sostenibilidad. Utilizamos materiales reciclables y de doble uso. Además, el showroom cuenta con paneles solares que nos permiten operar con energía renovable, algo que ya implementábamos y continuamos con la remodelación.

¿Cuál es el papel de Colombia para BMW?

Colombia tiene un papel muy relevante para nosotros. Desde octubre, Colombia es nuestro mercado número uno de importadores en la región. En toda América, tenemos subsidiarias en países como Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, y en los mercados de importadores, Colombia es ahora el líder.

¿Cuál es la estrategia de la marca para cumplir sus metas en la región, especialmente con el auge de nuevas tecnologías?

Nuestra estrategia Power Choice nos permite ofrecer una amplia gama de opciones: motores de combustión, híbridos, enchufables y totalmente eléctricos. De esta forma, les damos la libertad de elegir la motorización que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Cuál es la tecnología con mayor demanda en Colombia?

Los vehículos eléctricos están ganando mucha aceptación. Alrededor del 20 % de los autos que vendemos en Colombia son 100 % eléctricos. Los clientes colombianos están muy interesados en esta tecnología, y el Gobierno ha incentivado la adopción con medidas como el pico y placa para autos eléctricos.

¿Por qué se venden tantos vehículos eléctricos en Colombia?

Hay varias razones. Primero, la preocupación por la contaminación y el medio ambiente está creciendo. Además, los clientes disfrutan de la experiencia de conducir un auto eléctrico, que es muy silencioso, potente y compacto. También, los beneficios como la exención del pico y placa.

¿Cómo visualizan el futuro de la marca y su portafolio en 2035?

El futuro de BMW está enfocado en más tecnologías electrificadas, sin abandonar la parte de combustión. A partir de 2028, lanzaremos vehículos propulsados por hidrógeno. Queremos seguir ofreciendo diferentes opciones a nuestros clientes, dependiendo de lo que cada mercado demande.

¿BMW dejará de vender autos de combustión como algunas marcas han planteado en sus proyecciones?

No es nuestra intención dejar de vender autos de combustión en el corto plazo. De hecho, desde 2014 ya estamos ofreciendo vehículos eléctricos, como el i3. BMW. Continuaremos desarrollando autos electrificados, híbridos y de combustión, adaptándonos a las necesidades de los mercados.

¿Cómo mantener el ADN de BMW, ese placer de conducir, con los vehículos híbridos y eléctricos?

Aunque estamos ofreciendo tecnología electrificada, el ADN de BMW no cambia. Seguimos enfocándonos en el placer de conducir. Incluso nuestros autos eléctricos, como el Ix3, mantienen esa experiencia de manejo que caracteriza a la marca. Logramos homologar la experiencia de manejo de los vehículos a gasolina o diésel en los de nuevas tecnologías.