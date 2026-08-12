Colombia se consolida como mercado clave para Deepal y Changan en movilidad eléctrica

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Deepal y Changan Colombia recibieron el Green Plan Contribution Gold Award, un reconocimiento internacional que destaca a los seis mercados con mejores resultados en ventas de vehículos de nuevas energías durante el último año.

El desempeño de Deepal y Changan en Colombia durante 2025 llevó al país a ocupar el segundo lugar mundial en volumen de pedidos de vehículos de nuevas energías para ambas marcas. Con este resultado, Colombia se consolida como uno de los mercados estratégicos para el crecimiento de Deepal y Changan y para la expansión de la movilidad eléctrica en la región.

Además, Colombia y el Grupo Vardí recibieron el Enduring Partnership Award, otorgado por Changan Automobile Global durante el Salón del Automóvil de Shanghái 2025. El galardón reconoce la alianza estratégica entre la compañía y el país, así como la introducción de tecnologías que contribuyen a transformar la movilidad.

Deepal también marcó un hito al convertirse en la primera marca en introducir en Colombia la tecnología de rango extendido enchufable (REEV). Desde entonces, ha impulsado una estrategia orientada a dar a conocer sus beneficios y acercar la electrificación a más usuarios. Con ello, ha contribuido a fortalecer la confianza en estas tecnologías y a favorecer una mayor adopción de vehículos electrificados en el país.

“Este premio es un reconocimiento al trabajo conjunto de nuestros equipos, concesionarios y clientes, quienes han confiado en nuestra visión de movilidad del futuro. Seguiremos impulsando soluciones innovadoras que contribuyan al desarrollo de una movilidad más limpia, eficiente y accesible para los colombianos”, señaló Juan Carlos López, Gerente General de Deepal y Changan en Colombia.

Los reconocimientos respaldan la estrategia de Deepal y Changan para impulsar el desarrollo del mercado de vehículos de nuevas energías en Colombia, en un contexto en el que la movilidad sostenible gana cada vez mayor relevancia en el país.