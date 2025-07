¿Cómo debe frenar cuando está lloviendo? 

Las recomendaciones en el escenario de lluvia incluyen reducir la velocidad y aumentar la distancia con los demás vehículos que transiten en la vía. Foto: Getty Images - Isabel Pavia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La lluvia cambia las dinámicas de manejo de las personas al volante. El suelo mojado condiciona, sí. Es un escenario diferente al asfalto seco, donde la llanta y su rodadura ven su mejor cara. Donde hay agarre, mejor elasticidad y el frenado se desarrolla de forma óptima, con menor probabilidad de deslizamiento… o bloqueo.

“El momento más crítico al volante es cuando la lluvia apenas comienza, porque la combinación de grasa, polvo y las primeras gotas de agua hace que la carretera se vuelva sumamente resbaladiza”, aseguran desde Volkswagen y afirman que la atención del conductor a la lluvia debe iniciar desde que empieza a llover, justo cuando caen las primeras gotas.

La atención es clave. Las recomendaciones en el escenario de lluvia incluyen reducir la velocidad y aumentar la distancia con los demás vehículos que transiten en la vía. ¿Por qué? Porque ese escenario resbaladizo puede aumentar los recorridos de frenado, generar deslizamientos e incluso reducir el campo de visión de quien maneja. De hecho, la siguiente recomendación de la firma alemana es que “si la lluvia es demasiado fuerte, lo recomendable es detenerse completamente”.

Este último es otro punto clave: el campo de visión. El agua que cae, la que salpica del suelo y la que puede levantarse por los charcos reducen la visibilidad. Prender las luces estacionarias o intermitentes hará que los vehículos sean más visibles, favoreciendo el tránsito y permitiendo conservar las distancias.

Y ahora, la velocidad. Sí, hay que reducirla, pero también hay que tener conciencia de cómo reducirla. No se frena igual en seco que en mojado. Al frenar de esta segunda forma sobre un charco o sobre el piso mojado se reduce el agarre de los neumáticos con el suelo, llevando a que se pierda el control del vehículo.

¿Cómo frenar en piso mojado?

La clave para frenar de forma segura en un piso mojado radica en las recomendaciones anteriores. Conducir a una velocidad baja y por debajo del límite permitido es lo primero, así como prender las luces y encender las estacionarias si hay reducción de la visibilidad.

Para Ricardo Osorio, experto automotor y director de Autotrain, la anticipación es clave al frenar en piso mojado. El agua en el suelo hará que se presenten situaciones de baja adherencia, aun cuando no se transite sobre un charco o agua reposada allí. Si el carro no tiene ABS, hay mayor posibilidad de que se bloquee una rueda, si no se es preciso con el pedal derecho.

Un bloqueo en un carro sin ABS también puede ocurrir si se frena de forma brusca. Por eso se debe presionar el pedal de forma suave y progresiva. La velocidad debe ser baja para permitir que el frenado sea constante, pero mesurado, evitando también los giros bruscos del volante.

“Si el carro tiene ABS, habrá una ventaja. No significa que vaya a frenar de forma más corta, sino que podremos tener un control del carro, evitando el bloqueo de las ruedas. Ahora bien, fenómenos como el hidroplaneo (aquaplaning) pueden ocurrir en carros con o sin el sistema antibloqueo”, explica Osorio. Esto ocurre cuando la banda de rodadura del neumático reduce su contacto con el suelo a causa del agua. Todas las llantas —salvo las de los vehículos de carreras— tienen un labrado que permite evacuar el agua. Cuando esta no se evacua correctamente o supera su capacidad, se reduce el contacto, hay pérdida del control y sucede este fenómeno con un efecto de patinada.

“Si uno viene muy rápido —así tenga buenas llantas— pasa por un charco y el labrado no evacúa el agua, se entra en ese hidroplaneo. Lo primero que tiene que hacer es no frenar, porque si lo hace se bloqueará la rueda. Debe hacer control con la dirección y esperar a salir del charco. Por eso debe reducir la velocidad cada vez que llueve”, concluye el experto.

Más de Autos: ¿Cómo saber que es momento de cambiar las llantas del carro?

Mayor atención, reducción en la velocidad y atención al estado de la vía son claves al conducir mientras llueve. Recuerde que los neumáticos como el sistema de frenos y demás componentes del carro se deben revisar periódicamente para comprobar su buen funcionamiento, sobre todo en este tipo de situaciones.