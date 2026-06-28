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¿Cómo detectan los carros los microsueños al volante con sensores de fatiga?

Entre el 15% y el 18% de los accidentes en carretera en Latinoamérica estarían relacionados con fatiga o episodios asociados a microsueños.

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David Vásquez Herrera
David Vásquez Herrera
28 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
Este fenómeno, conocido como microsueño, consiste en una pérdida breve e involuntaria de la conciencia, que puede durar apenas unos segundos.
Este fenómeno, conocido como microsueño, consiste en una pérdida breve e involuntaria de la conciencia, que puede durar apenas unos segundos.
Foto: Freepik

Hay algo inquietante en los microsueños y es que casi nunca avisan, pueden durar apenas unos segundos, pero en la carretera ese tiempo puede convertirse en una distancia suficiente para cambiarlo todo. Mientras una persona cree que sigue manejando con normalidad, su atención ya pudo haberse desconectado de la vía.

Lo que popularmente se conoce como microsueños no se limita únicamente a quedarse dormido por unos segundos. Según Andrés Nieto, experto en seguridad vial y director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad...

David Vásquez Herrera

Por David Vásquez Herrera

Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones.@davas_fcdvasquez@elespectador.com

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