¿Cómo elegir el aceite de motor adecuado para motos? Siga estas recomendaciones

La motocicleta no solo se ha consolidado como el principal medio de transporte en el país, sino que también representa un pilar en el crecimiento económico. Según el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, en julio de 2025 se matricularon 112.214 nuevas unidades, lo que representa un aumento del 56,48 % frente a las 71.712 registradas en el mismo mes de 2024.

En cuanto a la distribución por regiones, Cundinamarca encabezó los registros con una participación del 19,23 %, seguida por Antioquia (15,80 %) y Valle del Cauca (10,64 %). Estas tres regiones sumaron el 45,67 % del total de matriculaciones realizadas en el mes, consolidándose como los principales mercados de motos del país.

En este contexto de crecimiento, surge una pregunta clave para los propietarios: ¿cómo cuidar adecuadamente el motor de la motocicleta? Aunque muchos usuarios confían esta tarea al mecánico, la elección del lubricante adecuado y el momento oportuno para cambiarlo pueden ser determinantes para prolongar la vida útil del motor y garantizar su desempeño.

Según Jesús Cano, líder técnico regional de Castrol, en las motocicletas de cuatro tiempos, las más comunes en Colombia, el aceite cumple funciones críticas que van más allá de la lubricación. Protege componentes internos como el motor, la transmisión y la caja de velocidades; reduce la fricción entre piezas móviles; facilita la disipación del calor generado durante la operación; y retiene residuos que podrían afectar el sistema si no son filtrados adecuadamente.

Cano agrega que en Colombia circulan diariamente cerca de 12 millones de motocicletas, empleadas para fines personales, laborales o comerciales. En ese sentido, subraya que una buena lubricación es primordial para evitar el desgaste prematuro del motor, especialmente en entornos urbanos, donde estos vehículos están expuestos a condiciones más exigentes, como arranques constantes, detenciones prolongadas y variaciones de temperatura.

Por esta razón, el experto recomienda tener en cuenta tanto las especificaciones de la moto como las del lubricante a utilizar. Estas son sus principales recomendaciones:

Para motos que circulan en entornos urbanos , con arranques frecuentes, trancones y cambios de temperatura, se recomienda el uso de lubricantes formulados para brindar protección constante incluso cuando el motor está apagado, ayudando a reducir el desgaste en condiciones de alta exigencia diaria.

En el caso de motos deportivas o de alto rendimiento , que operan a revoluciones elevadas y bajo mayor presión mecánica, es clave utilizar aceites diseñados para optimizar la aceleración, mantener la estabilidad térmica y proteger tanto el motor como el sistema de embrague y la caja de cambios.

Para motos nuevas, se aconseja realizar el primer cambio de aceite tras los primeros 1.000 kilómetros o al mes de uso, lo que ocurra primero. Luego, lo ideal es repetirlo cada 3.000 a 5.000 kilómetros o cada seis meses, según el tipo de aceite utilizado (mineral, semisintético o sintético) y el nivel de exigencia en la conducción.

Cano también resalta la importancia de verificar la viscosidad del lubricante, es decir, su resistencia a fluir. Explica que un aceite 0W-20 fluye con rapidez al encender el motor, ofreciendo protección inmediata desde el arranque. En cambio, un aceite 20W-50 es más espeso, lo que lo hace ideal para proteger en condiciones de alta temperatura. Por eso, afirma que siempre debe seguirse la recomendación del fabricante y considerar las condiciones reales de uso de la moto.

¿Y qué pasa con las scooters?

El crecimiento del parque de motocicletas en Colombia también se refleja en segmentos específicos, como el de las scooters, que han ganado protagonismo en las ciudades del país. Solo en el primer semestre de 2025, las ventas de este tipo de vehículos aumentaron un 20,6 %, consolidándose como una alternativa cada vez más popular entre quienes buscan movilidad ágil, económica y fácil de manejar.

Este auge, sin embargo, trae consigo nuevos retos en materia de mantenimiento. Según Cano, es fundamental entender que las scooters no funcionan igual que las motocicletas convencionales, y por lo tanto, requieren cuidados específicos, especialmente en lo relacionado con el sistema de lubricación.

Para Cano, una de las principales diferencias es que las scooters operan a temperaturas más altas, con un promedio de 15 °C por encima de otras motos similares. Esta exigencia térmica demanda lubricantes con mayor estabilidad, capaces de mantener su desempeño en condiciones de calor constante.

Además, las scooters cuentan con caja automática y un embrague seco, lo que significa que el embrague no está en contacto con el aceite del motor. Esta particularidad exige el uso de lubricantes que no interfieran con el sistema de transmisión. “Por ello, se recomienda utilizar aceites con especificación JASO MB, desarrollados específicamente para motores donde el aceite no debe interactuar con el embrague”, destaca el experto.

Cano también señala que la protección del motor debe contemplar escenarios comunes como la exposición a la lluvia y la humedad, condiciones frecuentes en las ciudades colombianas. En estos casos, contar con un lubricante de calidad que ofrezca protección incluso cuando la moto está detenida o bajo condiciones climáticas adversas, contribuye a prolongar la vida útil del motor.

El conocimiento como herramienta de protección

Cambiar el aceite puede parecer una tarea rutinaria, pero según el especialista, hacer las preguntas correctas en el taller puede marcar una gran diferencia. Desde Castrol recomiendan al menos tres preguntas clave que todo motociclista debería hacer:

¿Qué tipo de aceite es más adecuado para mi moto? (mineral, semisintético o sintético)

¿Con qué frecuencia debo cambiarlo según mi estilo de conducción y kilometraje?

¿Qué otros componentes deben revisarse junto con el aceite? (como el filtro de aceite, las bujías o el filtro de aire)

Estas preguntas no solo permiten mejorar la experiencia de mantenimiento, sino que también empoderan al motociclista para tomar decisiones informadas. “En un país donde la moto no solo transporta: trabaja, acompaña y conecta, el cuidado del motor es una forma directa de cuidar la vida misma”, concluye Cano.

