¿Cómo saber cuándo hacer el balanceo de llantas en su carro?

El estado de las ruedas termina siendo determinante en la suavidad de manejo, la estabilidad y el control tanto en ciudad como en carretera. Foto: Cortesía Goodyear

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Cuando se piensa en comprar un carro, es normal que la atención se vaya directo al diseño, la tecnología o el rendimiento. Sin embargo, con el paso de los kilómetros, lo que realmente marca la diferencia en la conducción no siempre está a la vista. El estado de las ruedas, por ejemplo, termina siendo determinante en la suavidad de manejo, la estabilidad y ese feeling de control tanto en ciudad como en carretera.

Ahí es donde entra en juego el balanceo de llantas, un procedimiento discreto pero importante para evitar vibraciones, desgastes prematuros y molestias que, con el tiempo, terminan afectando toda la experiencia al manejar.

De acuerdo con Kia, el balanceo de las ruedas es, en esencia, un trabajo de precisión. Consiste en distribuir correctamente el peso entre la llanta y el rin para que el conjunto gire de forma uniforme. Aunque a simple vista todas las llantas parecen iguales, en realidad tienen pequeñas variaciones internas que generan desequilibrios.

Señales claras de que algo no está girando bien

La marca identifica una serie de síntomas que permiten detectar el problema a tiempo y corregirlo antes de que afecte el confort, la estabilidad y el desgaste de otros componentes:

- Vibración en el volante a cierta velocidad: Uno de los síntomas más típicos aparece al superar los 80 km/h. El timón empieza a vibrar de forma constante, incluso en vías lisas. Con el tiempo, esa vibración puede sentirse también en el tablero o en los asientos, haciendo el manejo más incómodo y menos preciso.

- Desgaste irregular en las llantas: Cuando la banda de rodadura se gasta de forma desigual, es una señal clara de que la rueda no está trabajando de manera uniforme. Esto reduce la vida útil de la llanta y afecta su desempeño, especialmente en curvas y frenadas.

- Aumento en el consumo de combustible: Un conjunto desbalanceado genera mayor resistencia al rodar. El motor tiene que esforzarse más para mantener la marcha, lo que poco a poco genera un mayor consumo, incluso sin cambios en el estilo de conducción.

- Presión que no se mantiene estable: Si una llanta pierde presión con más frecuencia o hay diferencias entre ruedas, puede haber un desbalanceo que está distribuyendo mal las cargas durante el giro. Esto afecta directamente la estabilidad del vehículo.

- Ruidos que crecen con la velocidad: Zumbidos o sonidos anormales que aumentan al acelerar pueden estar relacionados con una rotación irregular. No es solo un tema de ruido; si se ignora, puede terminar afectando otros componentes del sistema de rodaje.

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No esperar a que el carro se queje

Aunque estas señales ayudan a detectar el problema, lo más recomendable es anticiparse. De acuerdo con Kia, en condiciones normales, el balanceo debería revisarse cada 10.000 kilómetros o, como referencia práctica, dos veces al año.

Ahora bien, hay situaciones donde conviene hacerlo sin esperar ese intervalo:

Después de cambiar llantas

Tras reparar un pinchazo

Si el vehículo ha estado mucho tiempo detenido

Al circular frecuentemente por vías en mal estado

Cuando aparece una vibración repentina

Balanceo y alineación, dos ajustes que no son lo mismo

Es común que en el taller se ofrezcan juntos, pero cumplen funciones distintas y no se reemplazan entre sí.

El balanceo corrige el peso del conjunto llanta–rin. Su objetivo es eliminar vibraciones y lograr un giro uniforme, especialmente a velocidades medias y altas.

La alineación, en cambio, se encarga de ajustar los ángulos de las ruedas según las especificaciones del fabricante. Gracias a esto, el carro mantiene la trayectoria recta y las llantas apoyan correctamente sobre la vía.

Un vehículo puede estar bien alineado y aun así vibrar si está desbalanceado. Por eso, ambos servicios se complementan y hacen parte de un mismo mantenimiento.