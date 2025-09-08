¿Cómo solicitar el duplicado de placas de su carro o moto y cuánto vale?

Este procedimiento permite mantener la correcta identificación externa y legal del vehículo ante las autoridades de tránsito. Foto: As noticias

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si su vehículo fue víctima de hurto, sufrió un accidente o las placas se encuentran deterioradas o extraviadas, puede solicitar el duplicado de las placas ante las autoridades de tránsito. Le contamos qué debe tener en cuenta, cuánto cuesta el trámite y qué documentos son necesarios.

¿Cuándo solicitar el duplicado de placa?

El trámite de duplicado de placa aplica en casos de:

Hurto

Deterioro

Pérdida

Destrucción de una o ambas placas

Este procedimiento permite mantener la correcta identificación externa y legal del vehículo ante las autoridades de tránsito.

¿Cuánto cuesta el duplicado de placas?

Tipo de vehículo Placa(s) Valor 2025 Carro Una $210.400 Carro Dos $349.300 Moto Una $131.600

Requisitos generales

Antes de iniciar el trámite, verifique que cumpla con las siguientes condiciones:

El vehículo debe estar matriculado en Bogotá y registrado en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito).

El solicitante y, si aplica, el tercero autorizado, deben estar inscritos en el RUNT.

Tener el SOAT vigente.

Estar a paz y salvo por comparendos o multas.

Realizar el pago del trámite en el banco autorizado ubicado en los puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios.

Documentos requeridos

Documento de identidad: Nacionales mayores de edad: cédula de ciudadanía o contraseña (válida si aparece como “en trámite” en la Registraduría). Menores de edad: tarjeta de identidad o contraseña. Extranjeros: cédula de extranjería, pasaporte vigente o Permiso por Protección Temporal (PPT). Formulario de solicitud del trámite, debidamente diligenciado. Placas deterioradas, en caso de que ese sea el motivo de la solicitud. Poder especial, si el trámite lo realiza un tercero: Documento privado o escritura pública. Contrato de mandato, firmado por el propietario. Para personas jurídicas: el sistema verificará el Certificado de Existencia y Representación Legal en el RUES.

Casos especiales

Vehículos diplomáticos: la solicitud debe realizarse directamente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Improntas inaccesibles: en estos casos, se acepta una certificación de revisión del vehículo expedida por la Dijín o una autoridad de policía judicial.

Trámite virtual: se permite anexar imágenes de las improntas, adhesivos, fotoimprontas o códigos QR a través de la plataforma habilitada por el organismo de tránsito.

¿Dónde realizar el trámite?

La solicitud puede hacerse en los puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios en Bogotá o a través de las plataformas tecnológicas dispuestas por el organismo de tránsito.