¿Cómo viajar con su mascota en carro? Esto debe tener en cuenta

Así como se revisa el estado del vehículo o se eligen rutas seguras, también es necesario garantizar que la mascota vaya cómoda y segura. Foto: Pixabay

A la hora de salir a carretera con una mascota a bordo, la seguridad no puede quedar en segundo plano. Así como se revisa el estado del vehículo o se eligen rutas seguras, también es necesario garantizar que el peludo vaya cómodo, controlado y protegido ante cualquier imprevisto.

Giovanni González, director de Servicios de Cesvi Colombia, enfatiza en que los dispositivos de retención no son un accesorio opcional, sino un elemento de seguridad imprescindible. Transportar a una mascota sin protección puede convertirse en un peligro real. Ante...