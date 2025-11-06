Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Autos
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cómo viajar con su mascota en carro? Esto debe tener en cuenta

Transportar a las mascotas sin las precauciones adecuadas puede ser extremadamente peligroso, ya que, en caso de un accidente o una frenada brusca, el animal no solo podría sufrir graves lesiones, sino también causar daños a los demás pasajeros.

David Vásquez Herrera
David Vásquez Herrera
06 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Así como se revisa el estado del vehículo o se eligen rutas seguras, también es necesario garantizar que la mascota vaya cómoda y segura.
Así como se revisa el estado del vehículo o se eligen rutas seguras, también es necesario garantizar que la mascota vaya cómoda y segura.
Foto: Pixabay

A la hora de salir a carretera con una mascota a bordo, la seguridad no puede quedar en segundo plano. Así como se revisa el estado del vehículo o se eligen rutas seguras, también es necesario garantizar que el peludo vaya cómodo, controlado y protegido ante cualquier imprevisto.

Giovanni González, director de Servicios de Cesvi Colombia, enfatiza en que los dispositivos de retención no son un accesorio opcional, sino un elemento de seguridad imprescindible. Transportar a una mascota sin protección puede convertirse en un peligro real. Ante...

David Vásquez Herrera

Por David Vásquez Herrera

Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones.@davas_fcdvasquez@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Autos

Turismo

Red Zoocial

Viaje en carro

Mascotas

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.