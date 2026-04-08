¿Cómo viajar en carro durante el embarazo? Tenga en cuenta estas recomendaciones

El embarazo no impide viajar, pero sí exige prestar más atención a detalles que antes podían pasar desapercibidos. Foto: Freepik

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Viajar en carro durante el embarazo es una duda frecuente, sobre todo cuando empiezan a surgir cambios físicos y nuevas precauciones. Acá aparece una duda: ¿es seguro hacerlo?

De acuerdo con la compañía del sector automotor BP, en la mayoría de los casos un trayecto en carro no representa un riesgo importante. Sin embargo, hay momentos del embarazo, especialmente el primer y el tercer trimestre, en los que conviene extremar cuidados tanto por la madre como por el bebé.

En general, el embarazo no impide viajar, pero sí exige prestar más atención a detalles que antes podían pasar desapercibidos. La comodidad, la hidratación, las pausas y hasta la elección de la ruta empiezan a jugar un papel importante.

A continuación, una guía práctica con recomendaciones claras para hacer el viaje más seguro y llevadero.

1. Comodidad al manejar o como pasajera

Uno de los puntos más importantes a la hora de viajar en estado de embarazo es la postura. Si se conduce, es necesario ajustar bien la distancia con el timón para evitar presión sobre el abdomen. La ropa debe ser cómoda, nada ajustada, y el calzado adecuado ayuda a tener mejor control y menor fatiga.

El cinturón de seguridad merece un capítulo aparte. Debe ir bien ubicado, con la banda inferior por debajo del abdomen, nunca sobre la barriga, porque una mala posición puede aumentar el riesgo en caso de una frenada brusca o un impacto.

2. Hidratación constante y alimentación ligera

Durante el viaje, el cuerpo puede reaccionar de formas inesperadas, con bajones de tensión, mareos o incluso episodios de hipoglucemia si no hay una buena hidratación.

Para estos casos, lo ideal es beber agua de forma regular y llevar snacks.

3. Conducción suave y rutas bien pensadas

Aquí no se trata de llegar rápido, sino de llegar bien. Evitar aceleraciones bruscas, frenadas fuertes o maniobras agresivas hace una gran diferencia.

También es recomendable planear el recorrido con anticipación. A veces vale la pena tomar una ruta más larga si eso significa mejores condiciones de la vía. Carreteras destapadas, con muchas curvas o superficies irregulares pueden generar incomodidad e incluso riesgos.

4. Paradas programadas, no improvisadas

Antes de salir, es mejor tener claro dónde se va a parar, no es buena idea dejarlo al azar.

La recomendación general es hacer pausas cada dos horas. Estas paradas permiten caminar, cambiar de postura y darle un respiro al cuerpo. Además, ayudan a reducir la fatiga acumulada del trayecto.

5. Movimiento para cuidar la circulación

Durante el embarazo aumenta el riesgo de trombosis venosa, especialmente en trayectos largos.

Por eso, en cada parada se recomienda caminar unos minutos, estirar el cuerpo y hacer movimientos con los tobillos. Son acciones simples, pero muy efectivas para mejorar la circulación y aliviar la carga en la zona lumbar.