Control de crucero: ¿es malo usarlo todo el tiempo y a qué velocidad se recomienda?

El control de crucero lleva un tiempo ganando espacio entre los conductores, sobre todo en esos trayectos de carretera, donde mantener el pie sobre el acelerador por horas termina siendo agotador. Este asistente se encarga de sostener una velocidad constante y, según el sistema que tenga el vehículo, incluso puede gestionar la aceleración o la desaceleración sin intervención del conductor.

De acuerdo con Carlos Badillo, asesor experto de Renault, hoy conviven dos versiones de este sistema. La primera, que es la más básica, corresponde al control de crucero tradicional, encargado de fijar la velocidad para que el conductor no tenga que mantener el pie sobre el acelerador durante todo el trayecto. “Eso sí, su uso en ciudad no es lo ideal porque las condiciones cambian rápido y obligan a maniobras frecuentes, mientras que en carretera resulta realmente cómodo”, enfatiza.

El segundo tipo es el control de crucero adaptativo, una evolución que añade una capa de seguridad. Según Badillo, este sistema ajusta la velocidad de acuerdo con la distancia frente al vehículo que circula adelante, lo que reduce la necesidad de acelerar o frenar de forma manual. “Ambos tipos están pensados para funcionar en tramos rectos o semirectos, donde no se requieren maniobras bruscas y la conducción puede mantenerse estable y más relajada”, añade el experto.

¿A qué velocidad conviene activar el control adaptativo?

Cuando se habla de velocidad recomendada para usar el control de crucero (en especial el adaptativo) no existe una cifra universal. Badillo explica que, cada vehículo tiene su propia configuración. Algunos modelos permiten activar este asistente desde los 30 km/h, mientras que otros pueden hacerlo incluso desde cero. Por eso, más que seguir una velocidad específica, lo importante es entender cómo está programado el sistema en cada carro.

El especialista de Renault señala que, en la práctica, este asistente se utiliza casi siempre en carretera, donde el ritmo de marcha es más constante. “En la mayoría de situaciones termina activándose por encima de 30 o 40 km/h, pero no porque sea una regla, sino porque es la velocidad típica en tramos que realmente permiten aprovecharlo. Al final, el terreno, el estado de la vía y las condiciones del tráfico influyen mucho más que el número que marque el velocímetro”, puntualiza.

¿Es malo usarlo todo el tiempo?

En términos mecánicos, Badillo señala que no hay problema en utilizar el control de crucero con frecuencia, el vehículo está diseñado para operar con este asistente sin afectar su funcionamiento. El verdadero punto a considerar es la seguridad, especialmente cuando se trata del control de crucero tradicional.

“Cuando este sistema se activa en ciudad, el riesgo aumenta porque fija una velocidad (por ejemplo, 60 km/h) y el vehículo intentará alcanzarla sin distinguir si el tráfico exige frenar. En escenarios urbanos, donde los cambios son constantes, esa falta de capacidad para reaccionar por sí mismo puede jugar una mala pasada”, menciona.

Con el control adaptativo el panorama es distinto, ya que este sí frena y acelera según las condiciones del tráfico. Aun así, su uso en ciudad no siempre resulta práctico. Entre trancones, maniobras repentinas y frenadas frecuentes, el sistema se desactiva con facilidad y termina perdiendo su utilidad.

Tres ventajas de utilizar el control de velocidad crucero

De acuerdo con el experto de Renault, usar el control adaptativo aporta beneficios que se sienten desde los primeros kilómetros. Entre los más destacados están:

Menor consumo y menos emisiones: al sostener una velocidad constante, el motor evita aceleraciones bruscas y trabaja de manera más eficiente. Eso se traduce en menos gasto de combustible y una reducción real de las emisiones contaminantes.

Menos cansancio en recorridos largos: al no depender del acelerador y el freno todo el tiempo, el viaje se vuelve menos agotador. El conductor puede mantener la concentración sin tanta tensión en las piernas y disfrutar más del trayecto.

Conducción más cómoda y agradable: el sistema aporta fluidez y suavidad, haciendo que los viajes, sobre todo los más extensos, se sientan más livianos y placenteros.

