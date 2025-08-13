¿Cuál es la forma de parquear el carro en su casa o en un lugar cerrado?

Elementos como la amplitud del lugar, la circulación de aire y las medidas de resguardo ante posibles riesgos resultan determinantes, y su descuido puede ocasionar perjuicios materiales o generar inconvenientes para el dueño del vehículo. Foto: pexels

Estacionar un vehículo en casa o en un lugar cerrado es una tarea que, aunque parezca rutinaria, implica más que simplemente apagar el motor y cerrar las puertas. La forma en que se ejecuta esta maniobra influye directamente en la seguridad, la comodidad y la conservación del carro. Factores como el espacio disponible, la ventilación y la protección frente a riesgos potenciales juegan un papel clave, y descuidarlos puede derivar en daños materiales o en situaciones incómodas para el propietario.

En este contexto, es importante considerar los riesgos específicos que presentan los espacios cerrados. Entre ellos, la acumulación de gases contaminantes que puede afectar la salud si el motor permanece encendido, la humedad que favorece la corrosión de piezas metálicas y deteriora la pintura, la iluminación deficiente que dificulta las maniobras, así como la posibilidad de golpear instalaciones eléctricas, tuberías o estructuras internas del lugar.

Pablo Sáenz, piloto experto de Michelin, explica que la anticipación y el control, principios esenciales en la conducción, también son determinantes al momento de parquear. El experto recomienda ingresar siempre a baja velocidad, con el volante firme y evitando movimientos bruscos. “En espacios reducidos, conocer bien las dimensiones del vehículo y utilizar correctamente los espejos es fundamental. Siempre que sea posible, la entrada debe realizarse en línea recta, y si se requiere girar, el movimiento debe ser progresivo para minimizar el riesgo de impacto contra bordes o columnas”, enfatiza.

En situaciones de visibilidad limitada, Sáenz sugiere aprovechar herramientas como cámaras de reversa y sensores de proximidad. Aunque reconoce su utilidad, advierte que estos sistemas no sustituyen la atención del conductor y que lo ideal es combinarlos con una conducción atenta y consciente. Incluso, en ausencia de dichas ayudas tecnológicas, pedir asistencia externa es totalmente válido, ya que, como afirma el piloto, es preferible invertir unos segundos adicionales antes que arriesgarse a golpear un objeto o poner en peligro a alguien.

El experto también resalta la importancia de alinear correctamente el vehículo dentro del garaje. Una mala posición no solo puede complicar la entrada o salida, sino que también representa un riesgo para otras personas que transiten cerca y aumenta la posibilidad de impactos con muros, columnas o puertas. Por ello, Sáenz aconseja tomarse el tiempo necesario para corregir cualquier desalineación y así garantizar un estacionamiento seguro y ordenado.

Errores más comunes de los conductores al estacionar

Sáenz enfatiza que reconocer los errores más frecuentes al estacionar es clave para reducir riesgos y evitar maniobras inseguras. Advierte que, en muchos casos, estos fallos se repiten por hábito o exceso de confianza, lo que aumenta las posibilidades de incidentes. Corregirlos no solo protege el vehículo, sino que también contribuye a la seguridad de las personas y a la fluidez en espacios reducidos.

Entre los errores más comunes que cometen los conductores al parquear se encuentran:

Apresurarse en la maniobra: entrar a gran velocidad, sin calcular correctamente los espacios o sin comprobar si hay obstáculos, incrementa las probabilidades de golpes y accidentes.

Depender en exceso de la tecnología: confiar únicamente en cámaras o sensores y descuidar el uso de los espejos retrovisores limita la capacidad de reacción ante imprevistos.

No verificar la altura disponible: olvidar comprobar si el techo del lugar es adecuado para el vehículo, especialmente en garajes con vigas, lámparas o estructuras bajas.

Estacionar demasiado cerca de paredes u objetos fijos: dificulta la apertura de puertas y aumenta el riesgo de daños en la pintura o la carrocería.

No centrar el vehículo en el espacio asignado: una mala alineación puede entorpecer el paso de peatones o la circulación de otros vehículos.

Omitir el uso del freno de mano o sistema de estacionamiento: en pendientes o superficies irregulares, esta falta puede provocar desplazamientos involuntarios.

Descuidar la revisión del entorno antes de descender: no comprobar la presencia de personas, animales u objetos en puntos ciegos puede generar accidentes.

