¿Cuál será el futuro de los carros eléctricos en Latinoamérica?

Entender cómo ha crecido este mercado permite anticipar hacia dónde se dirige y qué se puede esperar en regiones como Latinoamérica. Foto: Cortesía Deepal

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La movilidad eléctrica dejó de ser una apuesta a futuro y pasó a convertirse en una realidad dentro de la industria automotriz. La evolución tecnológica, los cambios en la forma de movilizarse y la presión por reducir las emisiones han hecho que los carros eléctricos ganen cada vez más terreno.

Bajo esa mirada, entender cómo ha crecido este mercado permite anticipar hacia dónde se dirige y qué se puede esperar en regiones como Latinoamérica.

Las cifras hablan por sí solas. En 2023, los carros eléctricos representaron cerca del 18 % de las ventas mundiales, con más de 9,5 millones de unidades comercializadas. El salto es notorio si se compara con 2018, cuando apenas alcanzaban el 2 %. Para 2022 ya habían llegado al 14 %, lo que confirma una adopción que viene acelerándose año tras año.

Eso sí, el crecimiento no ha sido parejo. China concentra cerca del 60 % de las matriculaciones a nivel mundial, mientras que Europa aporta alrededor del 25 % y Estados Unidos se ubica cerca del 10 %. Estos mercados siguen marcando el ritmo de la electrificación y concentran la mayor parte del desarrollo y la demanda.

Latinoamérica acelera, pero a su propio ritmo

En la región, la movilidad eléctrica todavía está arrancando, pero lo hace con señales claras de crecimiento. Las proyecciones apuntan a un aumento cercano al 21,7 % entre 2024 y 2028, impulsado por nuevas regulaciones, mayor interés del público y una oferta que poco a poco se amplía.

Brasil toma la delantera con una participación cercana al 10 %, mientras que México se mantiene por debajo del 5 %. Argentina, por su parte, ronda el 2,7 %. Aunque las cifras aún están lejos de mercados más maduros, la tendencia muestra que el camino ya está trazado.

Casos puntuales también reflejan ese impulso. En Colombia, por ejemplo, según datos de matrículas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y diciembre de 2025 se registraron 19.724 vehículos eléctricos nuevos, mostrando un crecimiento del 115 % frente al mismo periodo de 2024.

Ahora bien, uno de los principales frenos sigue siendo la infraestructura de carga. Aunque cada vez hay más puntos disponibles, la diferencia frente a regiones como Europa o Asia sigue siendo amplia, lo que limita la confianza para un uso cotidiano.

En ese contexto, las proyecciones oficiales apuntan a 2030 como un año clave para cerrar esa brecha en Colombia. El Ministerio de Minas y Energía estima que las seis ciudades estudiadas (Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Ibagué y Tunja) requerirán, como mínimo, 1.888 puntos de recarga públicos.

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¿Qué tanto cambia manejar un carro eléctrico?

El paso a la movilidad eléctrica no solo implica cambiar de combustible, también transforma la forma de conducir. Desde Kia señalan que estos son algunos de los cambios que ya se empiezan a notar.

Para empezar, hay un impacto directo en el entorno. A diferencia de un carro con motor de combustión, un eléctrico no genera emisiones contaminantes mientras está en funcionamiento, algo que se siente especialmente en ciudades con alta congestión, donde la calidad del aire es un tema cada vez más relevante.

A esto se suma una experiencia de manejo mucho más silenciosa, pues los motores eléctricos reducen casi por completo el ruido y minimizan las vibraciones. También hay un cambio importante en la forma en que el conductor interactúa con el vehículo. La incorporación de tecnologías como el control de crucero adaptativo o el frenado automático de emergencia hace que la conducción sea más segura y menos exigente.

Y, por supuesto, está el tema de los costos. Operar un carro eléctrico suele ser más predecible y económico frente a uno a gasolina o diésel, principalmente por el comportamiento del precio de la electricidad. Además, al tener menos componentes mecánicos, el mantenimiento se simplifica y disminuyen intervenciones como cambios de aceite o revisiones complejas.

Lo que realmente va a marcar el rumbo de los carros eléctricos

Más allá de las cifras de crecimiento, el futuro de los carros eléctricos no depende de un solo factor. Según expertos de Kia, hay varios elementos técnicos y de mercado que terminan definiendo qué tan viable y atractiva resulta esta tecnología en el día a día.

Estos son los puntos que hoy están marcando la diferencia:

Evolución de las baterías

El desarrollo de las baterías sigue siendo el corazón de esta transformación. A medida que mejora la densidad energética, los vehículos logran mayor autonomía sin necesidad de aumentar el tamaño o el peso.

A esto se suma una gestión térmica más eficiente, que no solo optimiza el rendimiento, sino que también reduce los tiempos de carga. Esto significa carros más funcionales para recorridos largos y con menos dependencia de recargas constantes.

Infraestructura de carga

Aquí es donde muchos usuarios todavía ponen el freno. La disponibilidad de puntos de carga sigue siendo clave para que un carro eléctrico sea realmente práctico. Una red bien distribuida, confiable y de fácil acceso podría cambiar por completo la percepción de uso.

Adaptación del mercado

Cada vez más marcas están integrando modelos eléctricos en sus portafolios, ampliando el abanico de opciones.

Esto permite que diferentes perfiles de usuario encuentren alternativas que se ajusten a sus necesidades, desde uso en ciudades hasta viajes largos, sin tener que cambiar drásticamente sus hábitos de conducción.