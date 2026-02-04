Estos son los carros usados que vale la pena comprar en Colombia en 2026

Una de los grandes protagonistas de este momento son las tecnologías híbridas enchufables (PHEV). Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Comprar carro nuevo en Colombia se ha convertido en un reto para buena parte de las familias. No solo se trata del precio del vehículo, sino de todo lo que viene después: seguros, mantenimiento, combustible e impuestos. Por eso, lejos de ser una segunda opción, el mercado de usados se consolidó como la alternativa más práctica para miles de colombianos.

De acuerdo con el RUNT y la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), durante 2025 se realizaron 1′071.171 trámites de traspaso en el país, lo que representa un crecimiento del 15,7 % frente a 2024 y una señal del buen momento que vive el mercado de usados.

Para Walter Carvajal, representante de WCAR —empresa especializada en la comercialización de carros usados en línea—, uno de los grandes protagonistas de este momento son las tecnologías híbridas enchufables (PHEV). Según el experto, este tipo de vehículos seduce porque combina dos mundos: el eléctrico para la ciudad y los trayectos cortos, donde prácticamente se elimina el gasto de combustible, y el motor de combustión para viajes largos sin depender de puntos de recarga.

Al mismo tiempo, se observa un dinamismo notable en el segmento de entrada, por debajo de los 50 millones de pesos. “Hoy es posible encontrar modelos con apenas tres o cuatro años de uso, a precios competitivos y con consumos eficientes. En términos otras palabras: buenas máquinas, relativamente nuevas y menos gasto para el bolsillo”, comenta.

Carvajal incluso habla de 2026 como el año de la democratización tecnológica. “La llegada de marcas como Tesla, que sacudieron el mercado con precios más agresivos, obligó a fabricantes tradicionales a replantear sus estrategias y ser más competitivos. Ese efecto cascada terminó beneficiando también al comprador de usados”, sostiene.

El resultado es un mercado más amplio y diverso con más marcas, más tecnologías y más opciones para distintos presupuestos. Desde WCAR consideran que este contexto puede ser el impulso necesario para renovar una flota vehicular que, en promedio, sigue envejeciendo.

Le puede interesar: ¿Los carros híbridos y eléctricos pueden salir en el Día sin carro en Bogotá 2026?

¿Qué carros usados conviene comprar en 2026?

Carvajal comparte algunas de las mejores apuestas para este año:

1. Toyota Corolla Híbrido

El referente del mercado. Confiable, económico en consumo y con una capacidad de reventa que pocos modelos igualan. Un carro que envejece bien y sigue vigente. En el mercado de usados, su precio suele ubicarse entre COP 110 y 130 millones.

2. Suzuki Swift Híbrido

Después de los ajustes en su precio, se convirtió en una de las opciones más inteligentes del segmento. Ágil para la ciudad y muy eficiente en gasto de combustible. En el mercado de usados, suele encontrarse entre COP 60 y 65 millones.

3. Kia Picanto

Un favorito indiscutido. Simple, durable y económico de mantener, razones por las que ha triunfado en prácticamente todas sus versiones. En el mercado de usados, su precio suele moverse entre COP 35 y 45 millones.

4. Renault Logan

Sin pretensiones, pero extremadamente práctico. Barato de mantener, mecánicamente robusto y eficiente para el día a día. Normalmente se encuentra entre COP 35 y 45 millones.

5. Mazda CX-30 (Híbrida/Gasolina)

Para quienes buscan un perfil más premium. Buen diseño, calidad de construcción y un valor de reventa que se mantiene sólido con el tiempo. En el mercado de usados, suele ubicarse entre COP 85 y 110 millones.

6. Renault Stepway

Pensada para las vías colombianas. Su mayor altura al piso y resistencia mecánica la hacen ideal para carreteras irregulares y trayectos mixtos. Su rango de precio en usados está entre COP 40 y 50 millones.

7. Chevrolet Onix Turbo

Un equilibrio bien logrado entre seguridad moderna, eficiencia y precio accesible dentro del mercado de usados. Normalmente se consigue entre COP 40 y 50 millones.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.