¿Cuáles son los mejores sistemas de seguridad para detectar el sueño al conducir?

Manejar en estado de fatiga no solo reduce la capacidad para reaccionar correctamente, también pone en juego la seguridad propia y la de quienes comparten la carretera. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hay señales claras que el cuerpo envía cuando ya no está en condiciones de seguir manejando: la vista se cansa, la mente divaga y el trayecto empieza a sentirse automático. Aunque muchos lo minimizan, conducir en ese estado no es algo aislado ni poco común. De hecho, la fatiga al manejar está detrás de una gran cantidad de accidentes en la vía.

¿Por qué es tan peligroso conducir cansado?

Manejar en estado de fatiga no solo reduce la capacidad para reaccionar correctamente, también pone en juego la seguridad propia y la de quienes comparten la carretera.

Estos son algunos de los principales riesgos:

Reacciones más lentas

Cuando el cansancio se acumula, el cuerpo no responde con la misma agilidad. Frenar, esquivar un obstáculo o reaccionar ante una situación inesperada puede tomar más tiempo del normal, y en la vía esos segundos cuentan.

Menor capacidad de concentración

La fatiga afecta directamente la atención. Es más fácil pasar por alto señales de tránsito, límites de velocidad o cambios en la carretera. Incluso, sin notarlo, el vehículo puede salirse del carril o invadir otro.

Microsueños al manejar

Existen episodios breves, de apenas unos segundos, en los que la persona se queda dormida sin darse cuenta. Son los llamados microsueños. Por ejemplo, a 100 km/h, en solo cinco segundos, el vehículo recorre cerca de 140 metros sin control real.

Decisiones equivocadas

Se pueden subestimar velocidades, calcular mal distancias o asumir riesgos innecesarios, como adelantar en lugares donde no está permitido.

Le puede interesar: Así es el Bugatti F.K.P. Hommage, el modelo que rinde homenaje a su creador

¿Qué sistemas ayudan a detectar la fatiga al conducir?

Viajar en un vehículo que cuente con sistemas de asistencia a la conducción puede marcar una diferencia importante, especialmente en trayectos largos. Algunas tecnologías actuales están diseñadas para identificar señales de cansancio y apoyar al conductor cuando la atención empieza a disminuir.

Según los especialistas de Volkswagen, estas son algunas de las soluciones más útiles para este propósito.

Sistema de detección de cansancio

Este tipo de tecnología analiza la forma en que se conduce el vehículo. Por ejemplo, si detecta movimientos irregulares del volante o cambios poco habituales en la velocidad, interpreta que puede haber fatiga. En ese momento, emite una alerta sonora y muestra un mensaje en el tablero, recordando que es buen momento para detenerse y descansar.

Asistente de mantenimiento de carril (Lane Assist)

El Lane Assist está pensado para ayudar a que el vehículo se mantenga dentro de su carril. Si detecta una salida involuntaria, el sistema puede advertir al conductor mediante vibraciones en el timón o aplicar correcciones suaves en la dirección.

Asistente de parqueo (Park Assist)

Aunque no está enfocado directamente en la detección de fatiga, el Park Assist cumple un papel relevante al reducir el esfuerzo en las maniobras finales del trayecto.

Consejos prácticos para evitar la fatiga al volante

Conocer los riesgos y las tecnologías de apoyo es importante, pero la prevención empieza mucho antes de girar la llave. Mantenerse alerta durante la conducción depende, en gran parte, de hábitos simples que ayudan a reducir el cansancio y a viajar con mayor seguridad.

Descansar bien antes de iniciar el viaje.

Planificar paradas frecuentes durante el recorrido.

Mantener una buena hidratación y una alimentación saludable.

Evitar conducir en horarios de sueño natural.

Compartir la conducción en trayectos largos.

Crear un ambiente confortable, pero que ayude a mantenerse alerta.

Evitar el consumo de alcohol y medicamentos con efecto sedante.

No subestimar el beneficio de una siesta corta cuando aparece el cansancio.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.