¿Cuáles son los tipos de llantas para moto y cuál elegir según su uso?

Elegir la llanta adecuada para una moto no es solo una decisión estética o de marca, sino un factor determinante en la seguridad, el desempeño y la durabilidad del vehículo. Cada tipo de llanta está diseñado para responder a condiciones específicas de uso, desde recorridos más urbanos hasta trayectos en terrenos destapados o viajes de larga distancia.

Expertos de Auteco explican los tipos de llantas y cómo elegir la opción adecuada para cada moto.

Llantas doble propósito

Las llantas doble propósito, también llamadas mixtas, están pensadas para un uso combinado en asfalto y superficies destapadas de exigencia ligera. Son una buena alternativa para quienes no solo ruedan en ciudad, sino que también se desplazan hacia zonas rurales o caminos sin pavimentar.

Su diseño presenta particularidades claras:

Banda de rodadura con mayor profundidad frente a una urbana convencional.

Bloques más separados, lo que facilita el agarre cuando el terreno no es completamente liso.

Mejor tracción en tierra o trocha ligera, sin comprometer de forma significativa la estabilidad en asfalto.

Cuando la moto se utiliza a diario en entorno urbano, pero ocasionalmente enfrenta calles destapadas, este tipo de neumático ofrece un buen equilibrio. No brindan la misma suavidad de rodamiento que una llanta 100 % urbana, pero compensan con mayor resistencia al desgaste en terrenos irregulares y un comportamiento más seguro fuera del pavimento.

Llantas para trocha

Cuando el uso principal de la moto está en zonas rurales, caminos destapados, piedra suelta o trochas exigentes, se requieren llantas diseñadas específicamente para ese entorno.

Estas llantas tienen:

Dibujo altamente agresivo, con espacios grandes entre los tacos.

Mejor agarre en tierra suelta, barro o superficies irregulares.

Diseño que “cava” en la trocha y evita deslizamientos.

Ahora bien, no son la alternativa más conveniente para un uso predominante en ciudad. En asfalto tienden a generar más vibración, producen mayor ruido de rodamiento y su desgaste se acelera frente a un pavimento duro.

Llantas pisteras o lisas

Cuando se habla de llantas pisteras, se está hablando de alto desempeño. Se usan en motos de competencia que corren en circuitos cerrados y su característica más evidente es que no tienen labrado. Esa superficie completamente lisa permite que haya mayor contacto con el asfalto y más adherencia cuando se maneja a altas velocidades.

Acá también aparecen las llantas deportivas que, a diferencia de las lisas, sí cuentan con labrado en la banda de rodadura, lo que les permite evacuar el agua y ofrecer un mejor agarre en superficies húmedas. Son las más habituales para quienes buscan un comportamiento más en carretera sin renunciar a la seguridad en condiciones cambiantes.

¿Cómo elegir las llantas ideales para su moto?

Esta decisión debe partir del uso real que se le da a la moto y de las recomendaciones del fabricante.

Paso 1. Definir el entorno principal de uso

La pregunta principal es: ¿dónde rueda la moto la mayor parte del tiempo? No es lo mismo un uso urbano diario que recorridos frecuentes en carretera o desplazamientos constantes por trocha. La elección debe alinearse con el terreno predominante. Una llanta pensada para asfalto no se comportará igual en tierra suelta, y una de trocha no ofrecerá el mismo confort en ciudad.

Paso 2. Revisar tamaño y especificaciones

Las medidas están impresas en el costado del neumático, por ejemplo: 90/90-17 o 110/80-14. Cada número tiene un significado técnico relacionado con ancho, perfil y diámetro del rin.

Respetar la medida recomendada por el fabricante es necesario para conservar:

Estabilidad en línea recta

Precisión en la dirección

Seguridad en frenadas

Correcto funcionamiento del sistema de suspensión

Esta información se encuentra en el manual del propietario o en la llanta instalada de fábrica.

Paso 3. Elegir el tipo según el uso

Con el terreno claro y la medida definida, el siguiente paso es escoger el diseño adecuado: