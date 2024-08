¿Cuándo se vence una multa de tránsito en Colombia?

El Código Nacional de Tránsito establece plazos claros para el pago de las multas, los cuales son gestionados por las autoridades de tránsito de cada departamento o ciudad. Foto: Portafolio

Conocer la fecha de vencimiento de una multa de tránsito en Colombia es crucial para evitar sanciones adicionales y complicaciones legales. La normativa colombiana establece que las multas de tránsito tienen un plazo específico para ser pagadas, y el incumplimiento de este plazo puede resultar en el incremento de la sanción económica, la suspensión de la licencia de conducir o incluso la inmovilización del vehículo. Estar informado sobre estos plazos no solo garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales, sino que también contribuye a una gestión más eficiente y económica de los trámites de tránsito.

Andrés Nieto Ramírez, experto en seguridad vial y director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, aclara que el Código Nacional de Tránsito en Colombia clasifica las infracciones de tránsito y las órdenes de comparendo en distintas categorías. Las infracciones más leves, de la categoría A hasta la D, permiten la realización de cursos pedagógicos, acciones de pago y descuentos. Sin embargo, las infracciones de la categoría F, que son las más graves, pueden no solo resultar en una multa, sino también en la cancelación de la licencia de conducción y la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por traslados y días de permanencia en los patios o sitios de parqueo asignados.

De acuerdo con Nieto, es fundamental entender que el Código Nacional de Tránsito establece plazos claros para el pago de las multas, los cuales son gestionados por las autoridades de tránsito de cada departamento o ciudad, ya que este proceso está descentralizado. Cada municipio que cuenta con su propia autoridad de tránsito tiene la capacidad de organizar equipos de acción en vía, así como el control de los cobros y la reinversión de los recursos.

En cuanto a las multas impuestas en vía, es decir, aquellas derivadas de controles directos de las autoridades o inspecciones vehiculares, se puede obtener hasta un 50% de descuento si se realiza el curso pedagógico y el pago dentro de los cinco días hábiles posteriores a la imposición del comparendo. Sin embargo, en el caso de los comparendos electrónicos, como los captados por las nuevas cámaras salvavidas en ciudades como Bogotá o Medellín, el descuento aplica si se realiza el curso dentro de un plazo de 11 días. Finalmente, cada Secretaría de Movilidad y Tránsito establece los puntos, horarios, cupos y modalidades para la realización de los cursos, los cuales pueden ser presenciales o solicitados mediante mecanismos virtuales o directamente en los puntos de atención.

Uno de los principales errores en los que incurren los conductores en Colombia es la creencia de que el no pago de las multas de tránsito no acarrea consecuencias. Sin embargo, existen dos escenarios a considerar. En primer lugar, si el comparendo no se cancela de manera voluntaria, la entidad a cargo, que generalmente es la Secretaría de Movilidad del respectivo departamento, municipio o distrito, podría iniciar un proceso de cobro coactivo. Este proceso puede, con el tiempo, resultar en el embargo de cuentas bancarias, salarios, ingresos o incluso bienes como los vehículos.

A su vez, es importante destacar que algunas autoridades de tránsito territoriales registran la reincidencia en el pago de multas, lo que puede llevar a sanciones adicionales, como la suspensión o pérdida de la licencia de conducción, comúnmente conocida como el pase. Esto subraya la importancia de cumplir con las obligaciones de tránsito para evitar sanciones más severas en el futuro.

Aclarar la diferencia entre un comparendo por infracción de tránsito y cuando una infracción se convierte en un delito, como en casos de homicidio o lesión en un accidente de tránsito. Un comparendo se emite cuando se incumple alguna normatividad de tránsito, como no realizar la revisión técnico-mecánica, no respetar una señal de tránsito, o no cumplir con las medidas de seguridad exigidas por el Código de Tránsito. Estas infracciones, aunque graves, se manejan a través de sanciones administrativas y multas.

Por otro lado, cuando una infracción de tránsito resulta en un accidente que cause lesiones graves o la muerte de una persona, la situación se eleva a un nivel penal. En estos casos, además de enfrentar posibles multas, se lleva a cabo una investigación para determinar la culpabilidad del conductor, evaluando si hubo dolo o culpa en su acción al volante. “Cualquier persona que cause lesiones o la muerte en un accidente de tránsito debe responder ante las autoridades por delitos como lesiones personales u homicidio, dentro del contexto de la movilidad. Es importante subrayar que este tipo de situaciones no se resuelven simplemente con un comparendo, ya que implican responsabilidades legales mucho más serias”, destaca Nieto.

¿Cuándo se vence una multa de tránsito?

El artículo 159 de la Ley 769 de 2002 establece que el cobro coactivo de las multas prescribe en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que ocurrió la infracción, y se interrumpe con la presentación de la demanda, entendida como la expedición del mandamiento de pago. Esto significa que, si la autoridad no realiza el cobro de la multa dentro de ese periodo de tiempo, pierde el derecho a exigir el pago de la misma.

La prescripción es un término legal que se refiere a la pérdida del derecho a exigir una deuda o una sanción debido al paso del tiempo.