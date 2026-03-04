¿Cuándo usar el freno de mano? Señales para saber el momento correcto y evitar daños

Al activarlo, el sistema inmoviliza el vehículo y evita que se desplace. Foto: freepik

Muchos conductores lo accionan casi por costumbre, pero pocos se detienen a pensar realmente cómo funciona el freno de mano y en qué momento es necesario usarlo. Y ahí es donde está la diferencia. Entender su papel no es un simple detalle técnico, puede evitar un susto innecesario o, en el peor de los casos, una emergencia en plena vía.

Al activarlo, el sistema inmoviliza el vehículo --generalmente actuando sobre las ruedas traseras-- y evita que se desplace. Por eso es clave al momento de parquear, especialmente en pendientes, y también puede convertirse en un recurso de apoyo ante una situación inesperada.

Tipos de freno de mano, no todos son iguales

Vale la pena detenerse un momento en esta pieza, también conocida como freno de estacionamiento. Aunque hace parte del sistema de frenado del vehículo, trabaja por su cuenta. Es decir, no depende del pedal que se pisa para detener el carro. Justamente por eso es tan importante: si algo falla en el sistema principal, este mecanismo sigue ahí, listo para cumplir su función.

Ahora bien, no todos los vehículos lo tienen de la misma forma. Antes de hablar de mantenimiento o uso correcto, es necesario revisar el manual del fabricante y confirmar qué sistema equipa el carro.

Freno mecánico: se activa con una palanca, normalmente ubicada al lado derecho del conductor. Se hala, se siente el clic característico y queda asegurado.

Freno eléctrico: aquí no hay palanca, sino un botón o interruptor, muchas veces identificado con la letra “P”. Basta con presionarlo y el sistema hace el trabajo por sí solo.

¿En qué situaciones hay que activar el freno de mano?

El freno de mano no está ahí solo para cumplir un requisito técnico, cumple una función en la seguridad del vehículo.

Por ejemplo, cuando el carro queda estacionado, especialmente en pendiente, confiar únicamente en la transmisión --en el caso de los automáticos-- no siempre es la mejor decisión. El trinquete de estacionamiento es una pieza metálica que bloquea el movimiento, sí, pero no fue diseñada para soportar todo el peso del vehículo por sí sola. Activar el freno de mano ayuda a repartir la carga y a evitar esfuerzos innecesarios que, con el tiempo, pueden convertirse en desgaste o fallas mecánicas.

También puede ser un recurso en una situación de emergencia, como una frenada brusca. En ciertos casos puede ayudar a estabilizar el vehículo, pero aquí hay que tener cabeza fría, ya que usarlo de forma incorrecta puede provocar pérdida de control.

Y algo importante, no depende de si el carro es manual o automático. En ambos casos debe utilizarse para asegurar el vehículo al estacionar, sobre todo si va a permanecer detenido durante un tiempo prolongado o si la inclinación del terreno es pronunciada.