¿Cuánto cuesta el nuevo Chevrolet Spark EUV eléctrico?

Chevrolet presentó regionalmente cinco nuevos vehículos para la región pacífico (Chile, Colombia, Ecuador y Perú), donde se encuentra Colombia. Los lanzamientos de la marca del corbatín fueron los nuevos Onix y Onix Plus, Tracker, Spark EUV y Captiva EV.

Uno de los lanzamientos más llamativos del fabricante en la región es la reinvención del compacto Spark. Ahora, la línea se reinventa tanto en nombre, rebautizado como Spart EUV, como en forma, pues se trata de una SUV compacta y 100 % eléctrica. Dentro de su equipo sobresale el nuevo sistema Chevrolet Intelligent Driving, el cual agrupa diferentes tecnologías de asistencia al conductor.

Este equipo de seguridad incluye asistencias como la velocidad crucero adaptativo con asistente crucero en curvas, freno de estacionamiento electrónico, cámara de 360°, asiento con ajuste eléctrico para el conductor, espejos con rebatimiento automático, entre otros.

El nuevo Chevrolet Spark EUV tiene una altura de 1.720 mm, 1.760 mm de ancho y una longitud de 4.003 mm. Su distancia entre ejes es de 2.560 mm, una cifra clave, pues la marca busca ofrecer un producto generoso en espacio interior.

Su tren motor eléctrico cuenta con una batería de iones de litio de 41,9 kWh. Según la ficha, el nuevo Spark EUV ofrece entre 360 km de autonomía, según el ciclo NEDC (europeo) o 298 km, en el WLTP. Ofrece 100 caballos de potencia y hasta 180 Nm de torque.

Vale la pena señalar que ofrece incluye tres modos de manejo. El primero de estos es el Eco, donde se “Prioriza la eficiencia energética y reduce el consumo de batería”. Estándar, “equilibra el rendimiento y la eficiencia”. El último es el deportivo, donde se da una respuesta rápida del acelerador para lograr una experiencia de conducción más dinámica.

En su interior se encuentra un panel de instrumentos digital y configurable de 8,8”. Suma una pantalla de 10.1” que funciona como eje del centro multimedia con activación de Siri o Google Assistant, volante multifunción, entre otros.

El nuevo Spark EUV se comercializa en Colombia con una garatía de hasta ocho años o 160.000 kilómetros -batería-. Su precio es de $100’000.000.