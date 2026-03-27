¿Cuánto cuesta la multa por no llevar kit de carretera en Colombia en 2026?

Según el Código Nacional de Tránsito, esta falta corresponde a una infracción tipo C. Foto: Cristian Garavito

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En temporadas como Semana Santa, cuando las vías del país se llenan de viajeros, hay algo que no se puede dejar al azar. Se trata del kit de carretera. Más allá del destino, lo realmente importante es cómo se llega. Y en ese camino, cumplir con lo básico marca la diferencia entre un viaje tranquilo y un dolor de cabeza.

Sin embargo, esto no aplica solo para fechas especiales. Durante todo el año, cualquier vehículo que circule por Colombia debe tener en regla sus documentos, revisiones y, por supuesto, el equipo mínimo exigido. No se trata solo de evitar una multa, también de estar preparado para responder ante cualquier imprevisto en carretera.

El kit de carretera que todo carro debe llevar

En Colombia, la obligación de portar el kit de carretera está definida en el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), y establece claramente los elementos que deben acompañar a cualquier vehículo en circulación.

Este equipo básico incluye:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo

Una cruceta

Dos señales reflectivas tipo triángulo o lámparas de luz amarilla intermitente

Un botiquín de primeros auxilios

Un extintor

Dos tacos para bloquear el vehículo

Una caja de herramientas básica que incluya alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas

Una llanta de repuesto

Una linterna

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La multa en 2026 por no llevar kit de carretera

No portar este equipo puede salir caro. Según el Código Nacional de Tránsito, esta falta corresponde a una infracción tipo C. Para 2026, la sanción equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivale a un valor aproximado de COP 875.452.

Antes de salir, mejor revisar todo

Más allá de la norma, la prevención sigue siendo la mejor aliada en carretera. Desde la Secretaría de Movilidad insisten en revisar el vehículo antes de emprender un viaje.

Algunas recomendaciones que hacen la diferencia:

Verificar el estado técnico-mecánico y realizar mantenimiento preventivo.

Llevar toda la documentación al día, incluyendo licencia, SOAT y revisión técnico-mecánica.

Dormir bien antes de conducir para evitar microsueños.

No consumir alcohol ni sustancias psicoactivas.

Respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad.

Al final, tener el kit completo y en buen estado no es solo cumplir con la ley. Es una forma de estar preparado. Porque en carretera, los imprevistos no avisan, pero sí se pueden enfrentar mejor cuando se tiene lo necesario a la mano.