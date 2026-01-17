¿Cuánto vale el traspaso de una moto o carro en 2026 y cómo hacerlo?

Los valores cambian por la actualización de los derechos de tránsito, los aportes al Ministerio de Transporte y los registros en el RUNT. Foto: Pexels

Arrancar el 2026 con la idea de comprar o vender un carro o una moto usada trae consigo una tarea que no se puede esquivar: poner el traspaso sobre la mesa. Antes de hablar de llaves, papeles o precios finales, muchos se hacen la misma pregunta: ¿cuánto cuesta realmente dejar el vehículo a nombre del nuevo dueño?

Aunque para algunos pueda parecer un simple trámite, el traspaso es el procedimiento que se realiza ante los organismos de tránsito y el que garantiza que la propiedad del vehículo quede legalmente registrada. Omitirlo o dejarlo a medias suele traducirse, más adelante, en multas, impuestos cobrados a quien ya vendió o problemas legales que se pudieron evitar desde el inicio.

Como ya es costumbre en enero, este 2026 llegó con ajustes en las tarifas oficiales del traspaso. Los valores cambian por la actualización de los derechos de tránsito, los aportes al Ministerio de Transporte y los registros en el RUNT, componentes que cada año se revisan y que terminan influyendo en el costo final del proceso.

¿Cuánto cuesta hacer el traspaso en 2026?

Entrando en cifras, el valor del traspaso en 2026 no es un monto único ni fijo; por ejemplo, en Bogotá ya se manejan referencias para realizar el proceso.

En términos generales, estos son los rangos que se están viendo este año:

Traspaso de un carro particular: alrededor de COP $250.000 .

Traspaso de una moto: cerca de COP $140.000.

Estos montos corresponden al costo base del trámite y sirven como punto de partida. Sin embargo, el valor final puede cambiar ligeramente según la ciudad, el organismo de tránsito donde se haga el proceso y si al trámite se le suman otros conceptos adicionales.

Requisitos para hacer el traspaso de un vehículo

Antes de iniciar el trámite, es importante que comprador y vendedor verifiquen que cumplen con las siguientes condiciones, según la información oficial de la Alcaldía de Bogotá:

Comprador y vendedor deben estar inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), ya sea como personas naturales o jurídicas.

El vehículo debe estar matriculado en Bogotá y registrado en el RUNT.

El SOAT debe estar vigente y correctamente cargado en el RUNT.

La revisión técnico-mecánica, cuando aplique, debe estar al día y registrada en el sistema.

Tanto el comprador como el vendedor deben estar a paz y salvo por multas de tránsito a nivel nacional.

El vehículo debe contar con paz y salvo del impuesto, el cual se valida a través de la Secretaría de Hacienda.

Si alguna de las partes es una persona jurídica, se verificará el certificado de existencia y representación legal en el RUES.

Al momento de realizar el trámite, estos son los documentos que se deben aportar:

Documento de identidad.

Formulario de solicitud del trámite del Registro Nacional Automotor, debidamente diligenciado.

Contrato de compraventa del vehículo o un documento equivalente que deje constancia de la transferencia del derecho de dominio, conforme a las normas civiles y/o mercantiles.

Comprobante de pago de la retención en la fuente, junto con el recibo de pago de la tarifa del trámite.

Paso a paso para dejar un vehículo a nombre del nuevo propietario

Una vez se tienen claros los requisitos y los documentos, el proceso sigue un orden definido. Según la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá, este es el paso a paso que se debe seguir para realizar el traspaso del vehículo:

Agendar la cita a través del sitio web de la “Agenda tu cita” . a través del sitio web de la Ventanilla Única de Servicios , ingresando a la opción

Asistir al punto de atención en la fecha y hora seleccionadas al momento de la solicitud.

Presentar contrato de mandato , únicamente si el trámite lo realiza un tercero o el nuevo propietario del vehículo.

Entregar la documentación requerida y efectuar el pago correspondiente en la caja de la Ventanilla.

Hacer seguimiento al trámite desde cualquier dispositivo. Ahí se indicará cuándo debe regresar para reclamar la licencia de tránsito que certifica al nuevo propietario. Este paso no requiere cita previa.

Reclamar la licencia de tránsito en el módulo de Entrega de documentos, presentando el desprendible del radicado.

