¿Cuántos tipos de aceite de motor existen y cuándo hacer el cambio?

El aceite circula de manera continua por todo el motor y llega a zonas críticas como pistones, bielas, árbol de levas y cojinetes. Foto: aleksandarlittlewolf

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Seguramente ya ha visto el aceite de motor en vitrinas, talleres o incluso lo ha comprado más de una vez. Está en todas partes, pero pocas veces se piensa realmente qué hace o por qué es tan importante. Si alguna de esas dudas ha pasado por su mente, vale la pena entenderlo mejor, porque se trata de uno de los elementos más importantes para la vida útil de cualquier vehículo.

El aceite de motor es un lubricante líquido cuya función principal es reducir la fricción y el desgaste entre las piezas internas. Dentro del motor hay componentes que trabajan a altas revoluciones y bajo temperaturas exigentes, por lo que necesitan una película protectora constante.

Este aceite circula de manera continua por todo el motor y llega a zonas críticas como pistones, bielas, árbol de levas y cojinetes. En ese recorrido también cumple otra función, que muchas veces se pasa por alto, y es ayudar a controlar la temperatura.

Tipos de aceite de motor, lo que realmente cambia entre uno y otro

La elección del aceite correcto depende de lo que recomiende el fabricante, del tipo de motor y de las condiciones en las que trabaja el vehículo. No todos los aceites son iguales, y ahí es donde muchos conductores se confunden.

Estos son los más comunes y lo que aporta cada uno:

Aceite mineral

Es la opción más básica. Proviene del petróleo refinado y cumple con la función de lubricar, aunque su desempeño es más limitado frente a temperaturas extremas y periodos prolongados de uso.

Aceite sintético

Se desarrolla a partir de compuestos químicos diseñados en laboratorio. Ofrece mejor rendimiento en condiciones exigentes, soporta altas temperaturas con mayor estabilidad y mantiene sus propiedades por más tiempo.

Aceite semi-sintético

Es una mezcla entre aceite mineral y sintético. Busca un equilibrio entre costo y desempeño, ofreciendo una protección superior al mineral sin llegar al nivel del sintético puro.

Aceite de alto kilometraje

Está formulado para motores que ya superan los 120.000 kilómetros. Incluye aditivos que ayudan a reducir el desgaste interno y a controlar posibles fugas, algo común en motores con más uso.

Aceite de viscosidad múltiple

Su principal ventaja es la capacidad de adaptarse a diferentes temperaturas. Funciona bien tanto en frío como en caliente, lo que lo hace práctico para usar durante todo el año sin comprometer el rendimiento.

Aceite para motores diésel

Diseñado específicamente para este tipo de propulsores. Puede encontrarse en versión mineral, sintética o semi-sintética, pero siempre con aditivos pensados para soportar las condiciones propias de los motores diésel, como mayores niveles de compresión y residuos.

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¿Se pueden mezclar distintos aceites de motor?

No es una práctica recomendable. Cada aceite está formulado con paquetes de aditivos, niveles de viscosidad y propiedades químicas específicas. Al mezclarlos, esa “receta” se altera y el resultado puede ser perjudicial para el motor.

Además, al hacer estas combinaciones se corre el riesgo de quedar por fuera de las especificaciones que exige el fabricante. Eso, a mediano plazo, puede traducirse en mayor desgaste interno e incluso en daños caros.

¿Cada cuánto se debe cambiar el aceite?

Acá, depende del modelo, las recomendaciones del fabricante y el tipo de aceite que se esté utilizando. Aun así, como referencia general, en condiciones normales de conducción se suele hacer el cambio entre los 5.000 y 7.500 kilómetros, o cada seis meses, lo que ocurra primero.

Ahora bien, si el vehículo trabaja en condiciones más exigentes, como tráfico pesado, recorridos cortos constantes o altas temperaturas, ese intervalo puede acortarse para mantener el motor bien protegido.