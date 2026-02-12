¿Cuántos triángulos debe llevar un kit de carretera según la ley y cuál es la multa?

Dentro de ese conjunto de elementos del kit de carretera, los triángulos de señalización ocupan un lugar destacado. Foto: Freepik

Las normas de tránsito en Colombia exigen que los vehículos cuenten con un kit de emergencia, con el objetivo de prevenir accidentes, disminuir riesgos y atender cualquier eventualidad en la vía. Se trata de un requisito obligatorio para poder circular legalmente por el país.

Dentro de ese conjunto de elementos, los triángulos de señalización ocupan un lugar importante. El artículo 30 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) establece de manera expresa que el equipo de prevención y seguridad debe incluir dos señales de carretera en forma de triángulo, elaboradas en material reflectivo y con soportes para ubicarlas en posición vertical, o en su defecto, lámparas de luz amarilla intermitente o de destello.

Estos son los elementos que como mínimo se deben portar en el equipo de prevención y seguridad (el conocido kit de carretera):

Un gato con capacidad para elevar el vehículo. Una cruceta. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical, o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. Un botiquín de primeros auxilios. Un extintor. Dos tacos para bloquear el vehículo. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. Llanta de repuesto. Linterna.

Además de contar con el kit de carretera, es importante que los conductores lleven ciertos documentos, los cuales pueden ser solicitados por las autoridades de tránsito en cualquier punto de control vial. Entre estos se incluyen:

La licencia de tránsito, que debe estar vigente y registrada a nombre del conductor.

El certificado de revisión tecnomecánica, que asegura el buen estado del vehículo y debe renovarse cada año.

El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), obligatorio para cubrir cualquier eventualidad en caso de accidente. Su vigencia también es anual.

¿Qué función tienen los triángulos y cómo deben colocarse?

De acuerdo con la plataforma especializada Renting Finders, los triángulos de señalización tienen como función advertir a los demás conductores que hay un vehículo detenido y que existe un posible riesgo en la vía. Su uso no es opcional cuando se presenta una emergencia. Siempre que el carro deba detenerse por un accidente, una falla mecánica o cualquier situación que impida continuar la marcha con normalidad, los triángulos deben instalarse de inmediato para prevenir un choque por alcance.

Los especialistas del portal señalan que estos se deben ubicar de forma perpendicular al sentido de circulación, asegurándose de que queden firmes y visibles. En una vía de doble sentido, se debe colocar un triángulo por delante y otro por detrás del vehículo, cada uno a una distancia aproximada de 50 metros.

Ya en autopistas o vías de un solo sentido, se debe ubicar un triángulo detrás del vehículo, también a unos 50 metros. La idea es que puedan ser vistos al menos a 100 metros por los demás conductores, dándoles tiempo suficiente para reaccionar.

Sin embargo, hay que analizar siempre las condiciones del entorno. Por ejemplo, si el vehículo queda detenido antes de una curva o un obstáculo que limite la visibilidad, el triángulo debe instalarse antes de ese punto crítico, de manera que quien se aproxime pueda verlo con anticipación y reducir la velocidad con seguridad.

¿De cuánto es la multa por no llevar el kit de carretera?

La falta del kit completo puede resultar en sanciones económicas considerables. Según el Código Nacional de Tránsito, circular sin este equipo básico constituye la infracción C11, que contempla una sanción equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Para 2026, la multa asciende a alrededor de COP 875.000.

