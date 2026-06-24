Daniel Muñoz es el nuevo embajador de Chery Colombia

Foto: La colaboración entre Daniel Muñoz y Chery, del Grupo Vardí, refleja la apuesta de la marca por el mercado colombiano. / Cortesía

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El futbolista colombiano Daniel Muñoz fue presentado oficialmente como el nuevo embajador de Chery Colombia, en una alianza que busca conectar a la marca automotriz con los valores de esfuerzo, disciplina y superación que han marcado la carrera del jugador de la Selección Colombia.

La vinculación de Chery con el lateral derecho de la Tricolor llega en un momento estratégico para la compañía, que continúa fortaleciendo su presencia en el mercado nacional y ampliando su oferta de movilidad.

“Daniel se ha convertido en un referente para millones de colombianos gracias a una historia construida con trabajo, pasión y compromiso. Su trayectoria demuestra que los grandes sueños pueden convertirse en grandes logros cuando existe constancia y determinación. En Chery Colombia nos sentimos orgullosos de contar con él para acompañar esta nueva etapa de crecimiento de la marca e inspirar a más personas a creer en sus metas y trabajar para alcanzarlas”, señaló Paola Vivas, directora de Mercadeo de Chery Colombia.

La colaboración también ratifica la apuesta de Chery y del Grupo Vardí por el mercado colombiano, al tiempo que refleja su interés por seguir acercando innovación, tecnología y nuevas alternativas de movilidad a más personas.

“Me emociona unirme a Chery porque compartimos esa visión de creer en el trabajo constante y en la importancia de seguir adelante en cada etapa del camino. Espero que juntos podamos conectar con quienes, como yo, creen en dar lo mejor de sí cada día”, señaló Muñoz, quien viene de cumplir una exitosa temporada en el fútbol europeo tras consagrarse como campeón de la UEFE Conference League con el club londinense.

La llegada del futbolista como embajador de la marca forma parte de una estrategia orientada a construir vínculos más cercanos con los colombianos y acompañar sus aspiraciones personales y profesionales.

Fundada en 1997, Chery Automobile es una de las principales fabricantes de vehículos de origen chino y ha consolidado su presencia en diferentes mercados internacionales gracias a su enfoque en innovación, desarrollo tecnológico y calidad de producto.