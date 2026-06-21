Detección de peatones y ciclistas, así trabajan los “ojos” de los carros modernos

Actualmente estas tecnologías suelen encontrarse con mayor frecuencia en vehículos de gamas medias altas y altas, mientras que muchos modelos de entrada todavía llegan sin este equipamiento.
Foto: smart
Durante décadas la seguridad de los carros estuvo concentrada en proteger a quienes viajaban dentro del vehículo por medio de cinturones, airbags o estructuras más resistentes. Ahora la industria dirige una parte importante de sus esfuerzos hacia otro objetivo, proteger también a quienes están afuera.
Ahí entran en juego los sistemas de detección de peatones y ciclistas, tecnologías capaces de vigilar lo que sucede alrededor del carro y reaccionar antes que el conductor.
La necesidad de este tipo de sistemas cobra más sentido cuando se revisan...
Por David Vásquez Herrera
Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones.@davas_fcdvasquez@elespectador.com
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