Detección de peatones y ciclistas, así trabajan los “ojos” de los carros modernos

Actualmente estas tecnologías suelen encontrarse con mayor frecuencia en vehículos de gamas medias altas y altas, mientras que muchos modelos de entrada todavía llegan sin este equipamiento. Foto: smart

Durante décadas la seguridad de los carros estuvo concentrada en proteger a quienes viajaban dentro del vehículo por medio de cinturones, airbags o estructuras más resistentes. Ahora la industria dirige una parte importante de sus esfuerzos hacia otro objetivo, proteger también a quienes están afuera.

Ahí entran en juego los sistemas de detección de peatones y ciclistas, tecnologías capaces de vigilar lo que sucede alrededor del carro y reaccionar antes que el conductor.

La necesidad de este tipo de sistemas cobra más sentido cuando se revisan...