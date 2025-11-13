DongFeng Box aterriza en Colombia: así es el primer eléctrico de la marca china

Su costo operativo puede ser hasta un 70 % menor en comparación con un vehículo de combustión. Foto: Cortesía Dongfeng Corautos Andino

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

DongFeng da el salto al mercado colombiano de carros eléctricos junto a Corautos Andino, su distribuidor oficial en el país. El protagonista de este debut es el Box, un compacto urbano totalmente eléctrico que será presentado oficialmente en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, evento que se realizará del 14 al 23 de noviembre.

Este eléctrico llega al país impulsado por un motor síncrono de imanes permanentes que entrega 93,9 caballos de fuerza y 160 Nm de torque, configuraciones que le permiten ofrecer un desempeño ágil y silencioso en ciudad.

De acuerdo con Camilo Jaramillo, director comercial de Corautos Andino, el ADN del DongFeng Box está inspirado en el concepto “Powering your life”, una idea que invita a los usuarios a asumir el control de su movilidad y su energía. “El mercado de vehículos eléctricos en el país ha crecido más del 150 % frente a 2024, y con este nuevo modelo buscamos posicionarnos como un actor relevante dentro del segmento B eléctrico”, destacó.

Le puede interesar: Adiós al parabrisas empañado: cinco tips eficaces para mantener la visibilidad

El DongFeng Box puede recargarse por completo en aproximadamente 30 minutos mediante una conexión CCS2, lo que facilita su uso diario y reduce los tiempos de espera. Además, según el fabricante, su costo operativo puede ser hasta un 70 % menor en comparación con un vehículo de combustión, representando una ventaja importante en eficiencia y ahorro.

Este modelo cuenta con tracción delantera, alcanza una velocidad máxima de 140 km/h y acelera de 0 a 50 km/h en menos de cinco segundos.

En cuanto al confort, el Box incorpora una pantalla central de 12 pulgadas, un panel de instrumentos digital de 5 pulgadas, cámara 360°, carga inalámbrica con refrigeración para celular y acabados suaves al tacto en puertas y consola central. Su baúl de 326 litros se destaca dentro de su categoría por su capacidad para el uso cotidiano.

Versiones y precios

El lanzamiento oficial del DongFeng Box se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre en el Pabellón 1, segundo nivel de Corferias, dentro del stand de Corautos Andino – DongFeng Eléctricos.

El modelo llegará al país en dos versiones:

Box E2, con precio de lanzamiento de COP $79.900.000 (precio de lista: COP $84.900.000).

Box E3, la versión tope de gama, que incorpora rines de lujo, sistemas ADAS adicionales y silla del conductor con ajuste eléctrico, calefacción, ventilación y memorias, con un precio de lanzamiento de COP $84.900.000 (precio de lista: COP $89.900.000).

Estará disponible en más de 22 vitrinas de Corautos Andino a nivel nacional, con una garantía de 5 años o 150.000 km para el vehículo y de 8 años o 200.000 km para la batería.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.