¿El calor puede dañar una moto? Estas son las piezas que más sufren

Dejar la moto varias horas bajo el sol o manejar durante un día de mucho calor no solo puede hacer incómodo el recorrido, también pueden pasarle factura a algunas de sus piezas. Foto: freepik

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El calor excesivo y fenómenos climáticos como El Niño elevan las temperaturas y reducen las lluvias, condiciones que también tienen efectos sobre el funcionamiento y el mantenimiento de las motos. Aquí le contamos cuáles son los componentes que debe revisar cuando su moto está expuesta durante mucho tiempo al calor.

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