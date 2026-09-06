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¿El calor puede dañar una moto? Estas son las piezas que más sufren

Una moto expuesta durante mucho tiempo a altas temperaturas también puede sufrir desgaste en varios de sus componentes.

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David Vásquez Herrera
David Vásquez Herrera
06 de septiembre de 2026 - 04:00 p. m.
Dejar la moto varias horas bajo el sol o manejar durante un día de mucho calor no solo puede hacer incómodo el recorrido, también pueden pasarle factura a algunas de sus piezas.
Dejar la moto varias horas bajo el sol o manejar durante un día de mucho calor no solo puede hacer incómodo el recorrido, también pueden pasarle factura a algunas de sus piezas.
Foto: freepik
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El calor excesivo y fenómenos climáticos como El Niño elevan las temperaturas y reducen las lluvias, condiciones que también tienen efectos sobre el funcionamiento y el mantenimiento de las motos. Aquí le contamos cuáles son los componentes que debe revisar cuando su moto está expuesta durante mucho tiempo al calor.

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David Vásquez Herrera

Por David Vásquez Herrera

Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones.@davas_fcdvasquez@elespectador.com

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