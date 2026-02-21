El campeón colombiano de longboard que ahora fabrica tablas con guadua

Durante siete años importó tablas, estudió catálogos y entendió materiales. Foto: Cortesía Longboard Colombia

Antes de ser empresario, de hablar de producción, moldes y proyecciones de mercado, Mauricio Rodríguez aprendió a caerse y a levantarse.

No fue en Colombia. Fue en Montreal, en medio de un invierno largo, cuando estudiaba Diseño Industrial gracias a una beca. Ahí, en una ciudad donde la nieve hace parte del paisaje cotidiano, descubrió el snowboard. Descender lomas cubiertas de blanco se convirtió en ritual de fin de semana. “Primero me caí muchas veces”, recuerda. Luego le tomó el pulso.

Fueron sus compañeros quienes le hablaron de otra tabla,...