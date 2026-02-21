Publicidad

El campeón colombiano de longboard que ahora fabrica tablas con guadua

Mauricio Rodríguez conoció el longboard en Canadá, fue campeón nacional y deportista de alto rendimiento. Hoy ha convertido esa pasión en empresa y fabrica en Colombia tablas de guadua con un enfoque sostenible.

David Vásquez Herrera
21 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Durante siete años importó tablas, estudió catálogos y entendió materiales.
Foto: Cortesía Longboard Colombia

Antes de ser empresario, de hablar de producción, moldes y proyecciones de mercado, Mauricio Rodríguez aprendió a caerse y a levantarse.

No fue en Colombia. Fue en Montreal, en medio de un invierno largo, cuando estudiaba Diseño Industrial gracias a una beca. Ahí, en una ciudad donde la nieve hace parte del paisaje cotidiano, descubrió el snowboard. Descender lomas cubiertas de blanco se convirtió en ritual de fin de semana. “Primero me caí muchas veces”, recuerda. Luego le tomó el pulso.

Fueron sus compañeros quienes le hablaron de otra tabla,...

Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones.@davas_fcdvasquez@elespectador.com

