El diseño de Kia recibió cinco importantes premios en los Red Dots Awards 2025

Kia ha sido distinguida con cinco premios en la edición 2025 del Red Dot: Design Concept, uno de los concursos de diseño más reconocidos a nivel internacional. Este certamen, evaluado por un grupo de expertos, destaca la excelencia en productos, marcas y conceptos que sobresalen por su innovación, funcionalidad y calidad.

Entre los reconocimientos obtenidos por la marca, destaca especialmente el PV5 WKNDR Concept, que recibió el máximo galardón de la competencia, el prestigioso premio “Best of the Best”. Además, los conceptos PV1, PV5, PV7 y EV2 fueron distinguidos como ganadores en la categoría de automóviles y motocicletas.

De acuerdo con Karim Habib, vicepresidente ejecutivo y jefe de Kia Global Design, este logro representa un motivo de orgullo para todo el equipo: “Ganar cinco premios Red Dot Design Concept, incluido el Best of the Best, es un momento de orgullo para todos en Kia. Ser reconocido por uno de los principales concursos de diseño del mundo es un logro maravilloso, y refleja la innovación y dedicación reflexivas que invertimos en cada modelo que diseñamos. Nos esforzaremos por aprovechar este impulso a medida que damos forma al futuro de la movilidad sostenible y accesible”.

PV5 WKNDR Concept: la nueva propuesta eléctrica de Kia

El PV5 WKNDR Concept se presenta como una furgoneta 100 % eléctrica pensada para desplazamientos tanto urbanos como fuera de la ciudad. Este modelo, desarrollado sobre la plataforma modular Platform Beyond Vehicle (PBV), fue presentado por primera vez en el SEMA Showcase de 2024 y, según Kia, está diseñado para ofrecer una transición fluida entre la movilidad urbana y las rutas todoterreno.

Entre sus características más destacadas se incluyen mejoras para el uso off-road y un sistema de almacenamiento externo que puede configurarse como una cocina móvil. De acuerdo con la marca, gracias a estas soluciones el PV5 WKNDR Concept responde a las necesidades de quienes buscan escapadas más allá del entorno urbano, manteniendo un enfoque sostenible.

El interior, altamente configurable, permite optimizar el espacio y la funcionalidad para adaptarse a distintos estilos de vida y tipos de viaje. Asimismo, incorpora soluciones de autosuficiencia energética como paneles solares integrados y una turbina hidroeléctrica, que suministran energía a los sistemas y accesorios del vehículo.

Los conceptos PBV y EV de Kia buscan una visión de movilidad centrada en el usuario

Además del galardonado PV5 WKNDR Concept, Kia obtuvo premios Red Dot por otros cuatro modelos conceptuales que reflejan una visión de la movilidad orientada a las necesidades reales de los usuarios y basada en soluciones innovadoras.

El Concept PV1, por ejemplo, es un vehículo ultracompacto perteneciente también a la gama Platform Beyond Vehicle (PBV) que responde a los desafíos de las entregas urbanas de última milla. Para el fabricante, su diseño delgado, junto con capacidades de conducción autónoma y un interior personalizable, lo convierten en una opción diseñada para desenvolverse con agilidad en entornos urbanos densos.

Por su parte, el PV5, ya disponible para el público, es un PBV de tamaño mediano diseñado tanto para el transporte de pasajeros como para actividades logísticas. Según Kia, su interior ofrece configuraciones flexibles, como el concepto “Escritorio del conductor”, que permite utilizarlo como espacio de trabajo móvil, además de varias opciones de asientos que se adaptan a las necesidades de cada usuario.

El Concept PV7 se distingue dentro de la línea PBV por ofrecer el mayor espacio de carga, gracias a su interior plano y espacioso. Su diseño incluye también una propuesta de oficina móvil y soluciones avanzadas de almacenamiento integrado, posicionándose como un modelo pensado para usuarios que requieren versatilidad, desde pequeños empresarios hasta compañías dedicadas a la logística y distribución.

Finalmente, el Concept EV2 representa la visión de Kia para un SUV eléctrico compacto del segmento B. Con proporciones robustas y tecnología EV, destaca por su diseño sin pilares y un interior configurable, capaz de adaptarse a una gran variedad de estilos de vida y necesidades de uso.

