El futuro eléctrico de Suzuki arranca con e-Vitara

El primer SUV 100 % eléctrico de Suzuki se fabrica en India. Foto: Cortesía

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Suzuki presentó hace unos días en Colombia la evolución eléctrica de uno de sus vehículos icónicos. El nuevo e-Vitara, fabricado en India y con casi 400 km de autonomía, espera ser lo suficientemente atractivo para competir en un mercado mediado por la firmas de origen chino, o por lo menos eso espera Verónica Borrero, gerente de Suzuki para Inchcape Colombia, quien habló sobre las expectativas que acompañan la llegada del primer SUV eléctrico de los japoneses en el país, lo competitivo que es el segmento y las metas para este 2026.

¿Por qué llega la e-Vitara a Colombia?

La semana pasada lanzamos dos camionetas nuevas con Suzuki y una de ellas es la e-Vitara, el primer vehículo 100 % eléctrico de la marca. Para nosotros representa un hito histórico, no solo en Colombia sino dentro de la evolución de Suzuki a nivel global. Este lanzamiento responde a una realidad que vive hoy la industria automotriz, marcada por la transición energética y la búsqueda de tecnologías más limpias y eficientes. Suzuki ha sido una marca pionera en nuevas energías a través de su portafolio híbrido y ahora da el paso hacia la electrificación total con un producto que conserva la esencia de una de sus referencias más emblemáticas. La e-Vitara mantiene el ADN de un modelo que lleva más de 30 años construyendo historia en Colombia. Es una renovación profunda de esa Vitara adaptada a las nuevas tendencias de movilidad y a las necesidades del consumidor actual.

¿Qué diferenciales tiene?

Sigue siendo un Suzuki. Aunque estamos hablando de un vehículo eléctrico, conserva características muy propias de la marca en términos de diseño, tecnología y experiencia de conducción. Suzuki siempre ha estado asociada con la eficiencia y el bajo consumo, y esta camioneta mantiene ese enfoque a través de una batería de 61 kWh y una autonomía cercana a los 400 kilómetros bajo ciclo WLTP. La e-Vitara incorpora un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción. Además, llegará únicamente en una versión GLX tope de gama, con un nivel de equipamiento muy alto y una oferta tecnológica acorde con las expectativas del segmento.

En tecnología y ayudas a la conducción, ¿cómo esperan diferenciarse?

Nosotros hemos venido introduciendo estas tecnologías en otros modelos de la marca y sabemos que muchos usuarios todavía no conocen todas sus funciones o beneficios. Creemos que la e-Vitara tiene atributos muy sólidos para competir. Es un vehículo con tecnología japonesa, fabricado bajo estándares que también le permiten comercializarse en Europa, lo que garantiza altos niveles de calidad y seguridad. A esto se suman tres años de garantía general, cinco años para el motor eléctrico y ocho años o 160.000 kilómetros para la batería. Uno de los mayores temores de los consumidores es la carga, por lo que el vehículo se entregará tanto con cargador portátil como con cargador para el hogar.

La carga sigue siendo una preocupación. ¿Cómo responde la e-Vitara a ese desafío?

Lo primero es ofrecer una autonomía competitiva, cercana a los 400 kilómetros bajo ciclo WLTP, además de incorporar sistemas de regeneración de energía como los que utilizan la mayoría de los vehículos eléctricos actuales. Sin embargo, también somos conscientes de que este tipo de vehículos no son para todos. La e-Vitara está pensada para un uso más urbano, donde el usuario puede aprovechar la comodidad de contar con un cargador residencial y otro portátil.

¿Cómo proyectan 2026?

Las expectativas para este año son positivas. La industria viene mostrando señales favorables y queremos cerrar 2026 con ventas cercanas a las 18.000 o 19.000 unidades en Colombia. Más allá del aporte comercial, estos lanzamientos representan una nueva etapa para Suzuki porque introducen una evolución importante en diseño, tecnología y equipamiento. Son vehículos que elevan la experiencia del consumidor con elementos que antes no estaban presentes en nuestro portafolio, como instrumentación digital, Head-Up Display, sistema de sonido Infinity, freno electrónico y acabados más sofisticados. En definitiva, buscan acercar la marca a nuevos perfiles de clientes sin perder los valores que históricamente han caracterizado a Suzuki.

¿Qué expectativas tienen específicamente para la e-Vitara dentro del mercado de vehículos eléctricos?

Lo primero era estar presentes en este segmento. Las marcas japonesas han sido de las últimas en incorporarse a la electrificación. Queremos que los consumidores entiendan que Suzuki también tiene una propuesta eléctrica respaldada por una marca con trayectoria. Somos prudentes en nuestras proyecciones porque el mercado eléctrico es uno de los más competitivos en términos de oferta y precios, pero creemos que la e-Vitara tiene argumentos muy fuertes. Su precio de lanzamiento es de COP 124.990.000 y se ubica dentro del promedio cuando se compara con otras marcas tradicionales. Consideramos que ofrece una combinación muy atractiva entre tecnología, equipamiento, respaldo y legado.

La e-Vitara utiliza una nueva plataforma. ¿Podrían llegar versiones eléctricas de otros modelos como Swift o Jimny?

Por el momento no tenemos anuncios concretos sobre la electrificación de modelos actuales como Swift o Jimny, pero sí podemos decir que la estrategia de Suzuki contempla nuevos lanzamientos eléctricos en los próximos años. La electrificación hace parte del futuro de la marca y seguiremos ampliando nuestra oferta en la medida en que evolucionen las necesidades y la estrategia global de producto.