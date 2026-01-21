En fotos: así es el Ferrari 12Cilindri Tailor Made con diseño italiano y decoración coreana

El Ferrari 12Cilindri Tailor Made cambia de tonalidad según la luz y el ángulo. Foto: Ferrari

Ferrari llevó su programa de personalización Tailor Made a un nuevo nivel con un 12Cilindri que la propia marca considera la máxima expresión de esta división. No es una afirmación menor; se trata de un ejemplar único, concebido a partir de una colaboración poco habitual entre equipos creativos y técnicos de Asia, Europa y Norteamérica, cada uno aportando su visión en diseño, concepto y ejecución.

Lo primero que atrapa la mirada es la carrocería, ya que el color elegido no es uno más del catálogo y, de hecho, fue creado exclusivamente para este proyecto. Denominado Yoonseul, una palabra coreana que describe “la forma en la que la luz brilla sobre el agua”. Esa idea poética se traduce en una pintura transicional inspirada tanto en la cerámica tradicional Celadon, profundamente arraigada en la cultura coreana, como en expresiones más contemporáneas del país asiático, desde el ritmo del K-Pop hasta el juego de luces de neón que define a sus grandes ciudades.

Según incide Ferrari, el Ferrari 12Cilindri Tailor Made cambia de tonalidad según la luz y el ángulo, pasa del verde al violeta, deja aparecer reflejos azules y genera una sensación iridiscente que recuerda al sol reflejándose sobre el mar.

La personalización de este carro también pasa por el trabajo directo de artistas coreanos. Hyunhee Kim aportó su estilo a través de una técnica de acrílicos semitransparentes, con la que crea piezas que transmiten ligereza y una sensación de estar suspendidas. Su intervención se aprecia en los emblemas laterales de Ferrari, en la inscripción traslúcida del baúl y en algunos detalles del interior, donde la luz juega un importante papel.

Por su parte, TaeHyun Lee, otro artista coreano, llevó al Ferrari su exploración del lacado, una técnica que busca superficies brillantes con efecto de profundidad. En este proyecto trabajó especialmente el color blanco, visible en elementos como las pinzas de freno, un detalle inédito: es el primer Ferrari que las incorpora en ese tono.

Y todavía hay más. La carrocería de este Ferrari suma una tercera capa artística con una franja central sobre el capó, aplicada con pintura transicional. Su forma no es decorativa al azar, fue creada por Graycode, jiiiiin, un dúo de artistas sonoros y performativos, y representa de manera gráfica el sonido del motor V12. Sí, literalmente, el carro lleva “dibujada” su propia voz.

Para que todas estas ideas tomaran forma en un solo lenguaje, el Centro Stile Ferrari, en Europa, fue el encargado de integrar cada aporte artístico y convertirlo en un conjunto coherente y funcional. Desde Norteamérica, el proyecto contó con el apoyo de Cool Hunting, una plataforma editorial con enfoque curatorial en diseño, arte y cultura, que actuó como el nexo entre los distintos equipos y creativos involucrados.

Especificaciones técnicas

Motor V12 6.5 L Potencia 830 caballos de fuerza Torque máximo 678 Nm Transmisión DCT de 8 velocidades Peso seco 1.560 kg 0–100 km/h 2,9 s Velocidad máxima > 340 km/h Neumáticos 21” del. / tras. Frenos Carbocerámicos Baúl 270 litros

