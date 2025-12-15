Logo El Espectador
En fotos: recorrido en moto por los paisajes de Córdoba, Argentina

El Espectador acompañó a Royal Enfield en Córdoba, Argentina, para conocer de primera mano la nueva Bear 650. La jornada llevó al equipo por una ruta que bordeó el embalse Los Molinos y avanzó entre las sierras que lo abrazan, un escenario que se presta para disfrutar la moto sin prisas y con todos los sentidos. En el camino aparecieron miradores, curvas que exigían atención y ascensos que pedían un poco más del acelerador. Fueron cerca de 200 kilómetros en los que la Bear 650 se exigió y dejó claro que sus 47,4 caballos y 56,5 Nm tienen cómo responder cuando la carretera se pone interesante.

15 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
El Espectador acompañó a Royal Enfield en Córdoba, Argentina, para conocer de primera mano la nueva Bear 650.
Foto: David Vásquez Herrera

Por David Vásquez Herrera

