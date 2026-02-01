Logo El Espectador
01 de febrero de 2026 - 09:00 p. m.

En video: Así es el renovado Nissan Kicks que se vende en Colombia

Conozca las principales novedades del vehículo que obtuvo cinco estrellas en pruebas de seguridad.

¿Qué es la renovación de un producto? ¿Qué se conserva? ¿Qué se va? “Renovar”, verbo agotado por los medios y quienes comunican sobre casi cualquier industria. Sobre casi cualquier cosa. A veces, acertado. A veces, solo un recurso. A veces, solo un sinónimo elegido —de forma incorrecta— para lo que más bien podría ser una ligera actualización, o, en el caso de los autos, un face lift.

Bien, hace ya más de un año Nissan vende en Colombia la nueva —segunda— generación de Kicks. El producto que hoy da vida a la línea de entrada al segmento SUV del fabricante es buen ejemplo de lo que... (siga leyendo aquí)

Nicolás Fernández

