¿Es malo exceder el nivel de aceite en el motor del carro? Acá le contamos

Así como un nivel bajo de aceite es perjudicial, excederse también puede traer problemas. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El aceite del motor no está ahí por casualidad, es uno de esos fluidos que trabajan en silencio y que resultan indispensables para el buen funcionamiento del carro. Su función principal es reducir la fricción entre las piezas internas del motor, evitando el contacto directo entre superficies metálicas. Además, ayuda a disipar el calor, protege los componentes de los residuos y ácidos que se generan durante la combustión.

Sin embargo, así como un nivel bajo de aceite es perjudicial, excederse también puede traer problemas. Según explican expertos de Ford, cuando el lubricante supera el nivel recomendado en el depósito, el motor puede empezar a presentar fallas que, en muchos casos, pasan desapercibidas al comienzo, pero terminan generando daños más serios.

Entre las consecuencias más comunes de un exceso de aceite se encuentran:

Fugas de lubricante, ya que la presión adicional puede forzar el paso del aceite a través de sellos y empaques que no están diseñados para soportarla.

Mayor desgaste en pistones y bujías, debido a una lubricación inadecuada y a la posible contaminación de estos componentes.

Problemas de refrigeración, pues el aceite en exceso puede espumarse y perder su capacidad para disipar el calor dentro del motor.

Fallas en el encendido, especialmente cuando el lubricante llega a zonas donde no debería estar, afectando el proceso de combustión.

Le puede interesar: ¿Qué pasa si no firmo una multa o comparendo de tránsito, según la ley?

¿Cómo identificar si el motor tiene exceso de aceite?

Según explica Ford, esta situación suele presentarse cuando no se verifica el nivel del lubricante antes de agregar más, una práctica común cuando se hacen recargas “a ojo” o sin esperar el tiempo recomendado para medir correctamente.

Aunque a simple vista no siempre es evidente, el motor suele enviar algunas señales de alerta cuando tiene más aceite del debido. Prestar atención a estos síntomas puede ayudar a evitar daños mayores:

Humo azul saliendo por el escape.

Olor a quemado.

Encendido de la luz de verificación del motor.

¿Cómo medir correctamente el nivel de aceite?

Así como ocurre con otros fluidos esenciales del vehículo, el aceite del motor se almacena en un depósito específico y cuenta con un método sencillo para verificar si está en el nivel adecuado. Según recomiendan los especialistas de Ford, la forma más confiable de hacerlo es utilizando la varilla de medición, una pieza metálica diseñada precisamente para esta tarea y que incluye marcas que indican el nivel mínimo y máximo permitido.

Para este procedimiento, se retira la varilla, se limpia, se vuelve a introducir completamente en el depósito y, pasados unos segundos, se saca nuevamente. El aceite quedará impregnado en la superficie metálica y permitirá ver con claridad hasta dónde llega el nivel del lubricante. Lo importante es que la marca se encuentre entre los indicadores de mínimo y máximo, nunca por debajo ni por encima de ellos.

Para que la medición sea precisa y evitar lecturas erróneas, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones básicas:

Estacionar el carro en una superficie plana, sin inclinaciones.

Apagar el motor y esperar al menos cinco minutos, tiempo suficiente para que el aceite regrese al depósito.

Consultar el manual del propietario, donde se especifica la cantidad exacta de aceite que requiere ese motor en particular.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.