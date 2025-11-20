¿Es mejor tanquear el carro y la moto de día o de noche? Consejos para ahorrar gasolina

En jornadas de calor extremo, la temperatura del ambiente aumenta la presión en el tanque y, al abrirlo para tanquear, puede liberarse una leve evaporación. Foto: freepik

Tanquear el carro o la moto hace parte de la rutina de cualquier conductor. Es una acción tan cotidiana que, a simple vista, no parece necesitar mayor análisis. Sin embargo, dependiendo del momento del día en que se haga, pueden existir pequeñas diferencias que vale la pena conocer.

De acuerdo con Wilson Guzmán, gerente de área Occidente de Primax Colombia, la temperatura ambiente influye en el comportamiento del combustible. En altas temperaturas, los componentes de la gasolina pueden expandirse ligeramente, lo que ocasiona una pequeña variación en el volumen. Aun así, el experto aclara que ese efecto es imperceptible para cualquier usuario debido a los volúmenes “pequeños” que se manejan en un tanqueo regular.

Ahora bien, según Guzmán, la infraestructura de las estaciones de servicio está diseñada para reducir al mínimo cualquier influencia del ambiente. En palabras del experto, “estos surtidores están calibrados según los estándares del Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio”, lo que asegura que las cantidades entregadas estén dentro de los rangos definidos por la regulación.

¿Qué horario es mejor para tanquear?

Algunos conductores suelen preguntarse si hay un momento ideal del día para ir a la estación, pero la respuesta es más sencilla de lo que parece. El experto asegura que el combustible se mantiene a una temperatura sin variaciones significativas gracias a los tanques subterráneos donde permanece almacenado, por lo que la hora no altera la calidad del producto ni la cantidad que recibe el usuario.

Sin embargo, hay un detalle que sí puede variar, pero dentro del vehículo. En jornadas de calor extremo, la temperatura del ambiente aumenta la presión en el tanque y, al abrirlo para tanquear, puede liberarse una leve evaporación. No es una pérdida relevante, pero sí un comportamiento normal cuando las temperaturas son muy altas.

Así las cosas, si el conductor tiene la posibilidad de tanquear en horas de la noche o la madrugada, podría ser una buena práctica para reducir esas pequeñas variaciones que, con el tiempo, pueden traducirse en ahorros significativos.

Más allá del horario, el especialista insiste en que lo verdaderamente importante es elegir el combustible adecuado para cada motor. Por eso recuerda que, en motores de alto rendimiento, donde las exigencias son mayores, “utilizar combustibles con el octanaje adecuado, como la gasolina extra, previene detonaciones tempranas y mejora el desempeño del motor”, enfatiza.

Recomendaciones a la hora de tanquear

Por otro lado, los expertos de Terpel indican que, además de tanquear con regularidad, hay varias prácticas que ayudan a conservar el buen estado del combustible y a proteger el sistema del vehículo. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener un nivel adecuado de combustible: cuando el tanque queda muy vacío, aumenta la posibilidad de que se produzca condensación de agua por la humedad del aire y los cambios de temperatura, fenómeno conocido como “respiración”. Además, un tanque casi vacío favorece que las impurezas del fondo lleguen al sistema de alimentación.

Evitar que entre agua al depósito: incluso pequeñas cantidades pueden saturar el oxigenante del combustible (como el etanol) y provocar que la mezcla se separe. Esto deteriora la calidad de la gasolina y afecta su octanaje.

Preferir combustibles con aditivos regulados: estos aditivos mejoran la detergencia y dispersión del combustible, evitando la acumulación de depósitos en pistones, válvulas y conductos. El resultado es un motor que trabaja con mayor eficiencia.

Revisar la calibración de los surtidores: verificar que la unidad de medida de la estación esté vigente, garantiza que la cantidad despachada corresponda realmente a lo que el usuario paga.

