¿Es necesario realizar el rodaje del motor nuevo de un carro?

Cuando se instalan componentes nuevos en un carro, muchos de ellos requieren un periodo de ajuste para funcionar correctamente. Por ejemplo, los discos y pastillas de freno deben desgastarse en conjunto, un embrague nuevo en un vehículo con transmisión manual necesita algunas cientos de millas para adaptarse, y los componentes de la suspensión se ajustan gradualmente al chasis mientras soportan el peso del carro. Además, los fabricantes recomiendan un tiempo de rodaje para los motores nuevos, lo cual es crucial para asegurar un rendimiento óptimo, mayor confiabilidad y una vida útil prolongada.

De acuerdo con Carlos Badillo, asesor experto de la marca Chevrolet, el rodaje de un motor nuevo se refiere al proceso inicial durante el cual los componentes internos del motor, como los anillos de pistón y los cojinetes, se asientan adecuadamente en sus respectivas posiciones. Este proceso es clave para evitar problemas a largo plazo, como el consumo excesivo de aceite o un rendimiento deficiente. El periodo de rodaje generalmente abarca entre las primeras 500 y 1000 millas del vehículo.

Si el motor se exige demasiado durante esta fase inicial, especialmente en autos deportivos o de alto rendimiento, algunas piezas cruciales, como los anillos de pistón o los cojinetes, podrían no asentarse correctamente. Es fundamental conducir con moderación durante estos primeros kilómetros para minimizar el desgaste prematuro y asegurar el óptimo funcionamiento del motor a largo plazo.

Badillo, señala que los cuidados específicos para los motores nuevos varían ligeramente según cada fabricante. Sin embargo, la mayoría de las marcas coinciden en que un motor recién fabricado no debe ser sometido a esfuerzos excesivos. Es fundamental mantener el motor a bajas revoluciones durante los primeros kilómetros, ya que en esta etapa, conocida como el “despegue”, las partes móviles del motor están en proceso de asentamiento, adaptándose entre sí. Este proceso genera fricción, lo que produce pequeñas partículas metálicas, conocidas como limaduras o limaya, que el motor expulsa en sus primeros kilómetros.

Estas impurezas contaminan el aceite nuevo, razón por la cual es necesario cambiarlo antes de lo habitual. Si el aceite no se reemplaza a tiempo, las partículas metálicas en suspensión pueden dañar las piezas internas del motor en lugar de lubricarlas adecuadamente. Por ello, el primer cambio de aceite se realiza de manera anticipada, para evitar que las impurezas acumuladas durante el proceso de asentamiento afecten el rendimiento y la durabilidad del motor.

La diferencia entre los motores de combustión, como los de gasolina o diésel, y los motores eléctricos es significativa. A diferencia de los motores de combustión, los motores eléctricos no requieren un proceso de asentamiento de piezas móviles ni dependen de lubricantes como el aceite, que debe ser reemplazado periódicamente para evitar daños. “Esto significa que los motores eléctricos no están expuestos al desgaste inicial que sufren los motores de gasolina, los cuales necesitan cuidados específicos durante sus primeros kilómetros para garantizar su correcto funcionamiento y durabilidad”, destaca Badillo.

Consecuencias de no realizar el rodaje a un motor nuevo

Si no se siguen estos cuidados puede que no se dañe el motor de manera inmediata, pero sí se puede acortar su vida útil, ya que se genera un desgaste excesivo. No realizar acciones como cambiar el aceite a tiempo o conducir a bajas revoluciones durante los primeros kilómetros puede provocar un deterioro prematuro del motor. Esto puede resultar en un desgaste inesperado que, a largo plazo, obligue al propietario del vehículo a enfrentar reparaciones y costos imprevistos antes de lo esperado.

Este desgaste prematuro, aunque no evidente al principio, puede llevar a reparaciones anticipadas que el dueño del vehículo no había previsto, incrementando así los costos de mantenimiento a futuro.

En algunas ocasiones, ciertas marcas entregan los motores ya asentados, es decir, han realizado el proceso de rodaje en un banco de pruebas, no en el vehículo como tal, sino en condiciones controladas en la fábrica. De esta manera, el asentamiento de las piezas ocurre antes de que el usuario comience a conducir el carro.

Sin embargo, esto varía según el fabricante. Aunque todos los motores, en general, sufren el mismo desgaste inicial, la diferencia está en que algunas marcas entregan los vehículos con el motor ya “despegado”, mientras que otras dependen de que el propio usuario realice este proceso durante los primeros kilómetros de uso.

Consejos en el momento del rodaje de un motor nuevo

Según Badillo, los diversos fabricantes pueden ofrecer recomendaciones diferentes para el rodaje de sus vehículos. Por ello, resulta esencial revisar el manual del propietario de cada carro para conocer el procedimiento de rodaje más adecuado.

No obstante, hay ciertas pautas generales que son universales y que contribuirán a asegurar una vida útil prolongada y saludable para el motor.

Conducción moderada : Evitar aceleraciones bruscas y mantener las revoluciones del motor en un rango bajo a medio durante los primeros kilómetros.

Kilometraje inicial : Realizar el rodaje entre 500 y 1000 millas, según las recomendaciones del fabricante. Este es el periodo crítico para el asentamiento de las piezas internas.

Variar la velocidad : Cambiar la velocidad y las revoluciones del motor para permitir que las piezas se asienten de manera uniforme, evitando la repetición de un solo régimen.

Evitar cargas elevadas : No sobrecargar el motor, evitando remolcar o transportar cargas pesadas hasta que se complete el rodaje.

Revisar el aceite : Cambiar el aceite y el filtro antes de lo habitual, ya que en este periodo pueden acumularse partículas metálicas. Un cambio a las 500 millas es recomendable.

Escuchar el motor : Prestar atención a cualquier ruido extraño que pueda indicar problemas. Si se presenta algún sonido inusual, es importante consultar a un mecánico.

Monitorear temperatura: Mantener un ojo en la temperatura del motor, asegurándose de que no se sobrecaliente durante el rodaje.