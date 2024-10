Es oficial: el Renault 4 regresa al mercado y ahora es eléctrico

Paris (France), 14/10/2024.- The R4 E-Tech Electric Renault car is on display during the Mondial de l'Auto ñ Paris Motor Show 2024 in Paris, France, 14 October 2024. The 2024 Paris Motor Show showcases hundreds of vehicles from 14 to 20 October 2024. (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT

Foto: EFE - YOAN VALAT