Esta marca retirará del mercado más de 40.000 vehículos: ¿cuál es la razón?

La firma sueca Volvo Cars anunció el retiro de más de 40.000 unidades de su SUV eléctrico EX30 luego de detectar un posible riesgo de sobrecalentamiento en las baterías. Se trata de un modelo de alta gama que ha tenido buena acogida en el segmento compacto, pero que ahora deberá pasar por revisión.

Según información divulgada por Reuters y confirmada por el fabricante, la medida contempla la sustitución de módulos dentro de los paquetes de baterías de alta tensión, lo que implica intervenir directamente el sistema energético del vehículo.

En total, 40.323 unidades del EX30 están involucradas. Puntualmente, corresponden a las versiones Gama Extendida de Motor Único y Rendimiento de Doble Motor que equipan estas celdas de alta tensión.

La compañía informó que ya inició el contacto con los propietarios para explicarles cómo se desarrollará el proceso y cuáles serán los siguientes pasos.

No es un caso aislado en la industria de los eléctricos. En 2021, General Motors tomó una decisión similar al retirar del mercado más de 140.000 unidades del Chevrolet Bolt por inconvenientes relacionados con las baterías.

¿Qué fue lo que encendió las alarmas?

De acuerdo con lo explicado por la marca a Reuters, el inconveniente está en algunos módulos del sistema de alto voltaje. Estos componentes podrían presentar un comportamiento que aumenta el riesgo de sobrecalentamiento. Por prevención, la solución será reemplazarlos.

Mientras se desarrolla la campaña, Volvo pidió a los propietarios no cargar el vehículo por encima del 70 % de la capacidad total. La recomendación busca minimizar cualquier posibilidad de incendio. Además, desde diciembre, en más de una docena de países --entre ellos Estados Unidos, Australia y Brasil-- la compañía ha sugerido parquear estos vehículos lejos de edificaciones.

El EX30 es una de sus apuestas fuertes en el segmento de SUV compactas, donde compite especialmente frente a fabricantes chinos con propuestas más accesibles en precio. Por eso, este llamado a revisión no pasa desapercibido.

Un análisis de Reuters calculó que la sustitución de los módulos podría rondar los USD 195 millones, sin incluir logística ni mano de obra. La compañía calificó esas estimaciones como especulativas y confirmó que mantiene conversaciones con el proveedor de las baterías, Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co., firma respaldada por el grupo Geely, accionista mayoritario de Volvo. Según el fabricante, el proveedor ya corrigió la situación y suministrará nuevas celdas.

Tras hacerse pública la información, las acciones de Volvo Cars registraron una caída cercana al 4 %.