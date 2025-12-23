¿Está pensando en viajar en carro? Estos factores influyen en el rendimiento de la gasolina

Preguntas como cuánta gasolina se va a necesitar, cuánto puede costar el trayecto o si el carro rendirá lo suficiente para evitar paradas adicionales se vuelven habituales en viajes por carretera. Foto: pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En esta época de fin de año, muchos conductores comienzan a hacer cuentas antes de salir de casa. Preguntas como cuánta gasolina se va a necesitar, cuánto puede costar el trayecto o si el carro rendirá lo suficiente para evitar paradas adicionales, se vuelven habituales. Ya sea para visitar a la familia, salir de vacaciones o aprovechar unos días de descanso, los viajes largos ponen a prueba el consumo de combustible y hacen que cada kilómetro recorrido cobre mayor relevancia.

De acuerdo con Volkswagen, calcular con precisión el rendimiento de gasolina por litro no es una tarea sencilla. Sin embargo, existen varios aspectos que permiten tener una idea más clara del costo que puede representar el consumo de combustible durante un recorrido.

Estos son algunos de los puntos que destacan los expertos de la marca:

Estilo de conducción: la forma de manejar influye de manera directa en el consumo. Aceleraciones bruscas, frenadas constantes y velocidades elevadas incrementan el gasto de gasolina. Una conducción suave y moderada contribuye a optimizar el rendimiento.

Mantenimiento del vehículo: mantener el carro en buenas condiciones es clave para lograr un consumo eficiente. Un vehículo bien revisado y ajustado puede ofrecer un mejor rendimiento por litro de gasolina.

Condiciones de manejo: el tráfico y las paradas frecuentes, especialmente en ciudad, aumentan el consumo debido a la necesidad constante de acelerar y frenar.

Peso del vehículo y carga: los vehículos más livianos, como los compactos, suelen rendir mejor que las camionetas, gracias a su menor peso, motores más pequeños y una aerodinámica más favorable.

Tipo de combustible: utilizar una gasolina distinta a la recomendada por el fabricante puede afectar el desempeño del motor y el consumo. Consultar el manual del vehículo permite identificar el tipo de combustible adecuado para cada modelo.

Le puede interesar: ¿Qué significan XR, NS, DT, R, L y más siglas en una moto y qué indican?

¿Cómo calcular el rendimiento de la gasolina?

Más allá de las cifras que puede mostrar el tablero del carro, Volkswagen explica que existe una forma sencilla y práctica de conocer cuánto rinde realmente la gasolina en un vehículo. El cálculo no es complicado y puede hacerse sin equipos especiales.

Para obtener este dato, la marca recomienda seguir estos seis pasos:

Llenar el tanque por completo y anotar el kilometraje que marca el vehículo en ese momento. Conducir con normalidad, hasta que el nivel de combustible esté cerca de vaciarse, sin forzar la reserva. Volver a llenar el tanque y registrar cuántos litros de gasolina ingresaron. Anotar el nuevo kilometraje que marca el tablero. Calcular la distancia recorrida, restando el kilometraje inicial al final. Dividir los kilómetros recorridos entre los litros de gasolina cargados, para obtener el rendimiento por litro.

Un ejemplo ayuda a entenderlo mejor. Si al llenar el tanque por primera vez el vehículo marcaba 10.000 kilómetros y, al volver a tanquear, marcaba 10.500 kilómetros, significa que recorrió 500 kilómetros. Si en ese segundo llenado se cargaron 50 litros de gasolina, el rendimiento será de 10 kilómetros por litro.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.