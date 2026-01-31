Estaciones de carga eléctrica con IA llegan a un importante centro comercial en Bogotá

La novedad no está solo en los equipos, sino en la integración de tecnología basada en inteligencia artificial. Foto: Cortesía Ergenia

Ergenia, startup colombiana especializada en infraestructura de carga inteligente para vehículos eléctricos, puso en operación nuevas estaciones de carga en Multiplaza Bogotá. La novedad no está solo en los equipos, sino en la integración de tecnología basada en inteligencia artificial, diseñada para optimizar la experiencia de recarga y responder mejor a las dinámicas de movilidad en zonas urbanas de alto tráfico.

Esta expansión se da en un momento determinante para el mercado. De acuerdo con cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y diciembre de 2025 el parque de vehículos eléctricos en Colombia registró un crecimiento significativo, con 19.724 unidades matriculadas durante ese periodo.

Para Vicente Lanza, CEO y fundador de Ergenia, la elección de un centro comercial para implementar este avance no es casualidad: “Estos espacios concentran usuarios que suelen permanecer entre una y tres horas, una ventana de tiempo ideal para realizar una recarga eléctrica, ya sea parcial o incluso completa, mientras se hace mercado, se almuerza o se cumple alguna diligencia”, señaló.

Según explicó Lanza, esta primera etapa del proyecto contempla la instalación de estaciones de carga rápida de hasta 120 kW, diseñadas para adaptarse a distintos tipos de vehículos eléctricos y ofrecer procesos de carga confiables. A esto se suma una renovación tecnológica, junto con una actualización en el diseño de las estaciones.

Para los visitantes al centro comercial, a través de la app Ergenia Power-up, los usuarios pueden ubicar las estaciones de carga disponibles, verificar su estado en tiempo real y administrar la sesión de recarga de principio a fin. La aplicación concentra funciones como el inicio y cierre de la carga, el seguimiento del consumo energético y la gestión de pagos.

Desde la administración de Multiplaza Bogotá, la llegada de Ergenia se enmarca dentro de una estrategia orientada a la innovación y al desarrollo sostenible. “Incorporar infraestructura de carga para vehículos eléctricos hace parte de nuestra visión de ofrecer servicios alineados con las nuevas necesidades de nuestros visitantes y de contribuir a una ciudad más limpia y moderna”, comentó Camilo Bohórquez, gerente de Mercadeo y Comercialización del centro comercial.

Bohórquez también destacó el papel que cumplen estos espacios en la transición hacia la movilidad eléctrica. “Desde lugares como Multiplaza vemos cómo este tipo de infraestructura se convierte en un servicio cada vez más relevante para los ciudadanos. La movilidad eléctrica necesita puntos de carga donde las personas ya están, y los centros comerciales cumplen un rol clave en ese proceso”.

A su turno, Lanza señala que uno de los principales retos para la expansión de la carga eléctrica es la capacidad y estabilidad de la infraestructura eléctrica urbana. “Garantizar cargas de alta potencia implica una gestión inteligente de la energía, sistemas de protección avanzados y una integración cuidadosa con la red existente. En Ergenia abordamos este desafío combinando hardware robusto con software que monitorea y ajusta la operación en tiempo real, asegurando seguridad, eficiencia y continuidad del servicio”, explicó.

En su análisis del contexto nacional, Lanza reconoce que Colombia ha avanzado en materia de infraestructura de carga, aunque todavía se encuentra en una etapa de consolidación. “La infraestructura de carga pública crece, pero de manera desigual entre ciudades. El reto ahora no es solo instalar más estaciones, sino hacerlas más confiables, inteligentes y bien ubicadas. Para acompañar el crecimiento del parque de vehículos eléctricos, es importante pensar en soluciones que se integren a la vida urbana y ofrezcan una experiencia consistente al usuario”.

De cara a los próximos pasos, el CEO de Ergenia indicó que la compañía proyecta expandir su red hacia nuevas ciudades y diversificar los espacios donde estará presente. “Nuestra proyección es crecer en centros comerciales, corredores urbanos, zonas empresariales y proyectos de uso mixto. La meta es construir un ecosistema de carga inteligente que acompañe el crecimiento de la movilidad eléctrica en Colombia de forma sostenible y escalable”, concluyó.

