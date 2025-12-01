Estas fueron las motos más vendidas en Colombia durante noviembre de 2025

La mayor demanda se concentró en el segmento de 101 cc a 125 cc, que representó el 47,12 % de los registros. Le siguió el rango de 151 cc a 200 cc, con una participación del 26,62 %. Foto: David Vásquez Herrera

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco dieron a conocer el informe correspondiente al registro de motos nuevas en Colombia durante noviembre de 2025. Según este reporte, en el país se matricularon 88.977 motocicletas, una cifra que representa un crecimiento del 25,13 % frente al mismo mes de 2024, cuando se inscribieron 71.124 unidades.

Aunque noviembre mostró un repunte frente al año anterior, el comportamiento del último trimestre (septiembre-octubre-noviembre) evidencia una señal de desaceleración: entre octubre y noviembre se registró una caída del 9,93 %.

Aun así, en el acumulado de enero a noviembre, la industria conserva una dinámica sólida, con un crecimiento del 35,42 %, indicador que confirma la recuperación y expansión del mercado de motocicletas nuevas en el país. En promedio, durante estos once meses del año se han registrado 89.804 motos.

En lo referente a las preferencias de los consumidores, la mayor demanda se concentró en el segmento de 101 cc a 125 cc, que representó el 47,12 % de los registros. Le siguió el rango de 151 cc a 200 cc, con una participación del 26,62 %.

Las marcas y modelos de motos más vendidos en Colombia

En dicho mes, las marcas Bajaj, Akt y Suzuki encabezaron el ranking de registros en el país. En cuanto al crecimiento, Hero fue la marca con la mayor variación dentro del Top 10, al presentar un incremento del 109,46 % frente a noviembre de 2024.

Respecto a los modelos más matriculados durante el mes, el listado estuvo liderado por:

AK125NKD EIII (Akt), con 6.073 unidades registradas y una participación del 6,83 %. GPD155-A (NMAX155) de Yamaha, con 3.682 motocicletas y una participación del 4,14 %. CT100 ES SPOKE (Bajaj), que alcanzó 3.356 registros, equivalentes al 3,77 % del mercado. CT100 KS SPOKE (Bajaj), con 3.049 unidades y una participación del 3,43 %. XR190L 2.0 (Honda), que sumó 3.046 registros, para un 3,42 % del total mensual.

Departamentos y municipios con más motos registradas

En noviembre de 2025, el top 3 de departamentos con mayores registros en el país estuvo encabezado por Cundinamarca, con una participación del 19,79 %. En segundo lugar, se ubicó Antioquia, con el 16,08 %, seguido por Valle del Cauca, que alcanzó el 10,69 % del total nacional.

En cuanto a los municipios, los tres territorios con más matrículas de motocicletas nuevas durante el mes fueron:

Sabaneta (Antioquia): 6.504 registros (7,31 %). Funza (Cundinamarca): 5.899 registros (6,63 %). El Cerrito (Valle del Cauca): 4.141 registros (4,65 %).

