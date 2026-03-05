Este carro eléctrico vendido en Colombia recibe el premio Good Design 2025

Esta SUV ha destacado por su conectividad inteligente y una huella de carbono reducida. Foto: Volvo - Cortesía

El Volvo EX30 suma un nuevo reconocimiento internacional a su trayectoria al recibir el Good Design Award en su edición 2025, un galardón que distingue propuestas sobresalientes en diseño. Este modelo, que también se comercializa en Colombia, se ha consolidado como uno de los eléctricos más representativos de la marca sueca.

Entre sus características llama la atención que registra la huella de carbono más baja entre los vehículos totalmente eléctricos desarrollados por Volvo hasta ahora. Además, incorpora materiales reciclados y de origen natural, aspectos que contribuyeron a su reconocimiento en la categoría Transporte.

Este premio se encuentra entre los galardones de diseño más antiguos del mundo. Fue creado en 1950 por The Chicago Athenaeum, institución con sede en Chicago que cada año distingue productos que combinan innovación, calidad estética, funcionalidad y criterios de sostenibilidad.

De acuerdo con Rekha Meena, jefe de diseño en Volvo Cars, para la compañía resulta significativo que este eléctrico compacto haya sido seleccionado por el jurado del certamen. Según Meena, el EX30 fue concebido como el vehículo más sostenible de la marca hasta la fecha, sin dejar de lado la experiencia premium ni los estándares de seguridad que caracterizan a Volvo.

Presentado a nivel mundial a mediados de 2023, el Volvo EX30 ha contribuido a ampliar el alcance de Volvo Cars hacia nuevos grupos de clientes y a fortalecer su portafolio de vehículos totalmente eléctricos.

Con una autonomía que puede alcanzar hasta 475 kilómetros y una dinámica de conducción ágil, el modelo ha registrado cerca de 200.000 unidades vendidas a nivel global hasta la fecha. Recientemente, la marca también anunció varias actualizaciones para este vehículo, entre ellas una nueva opción de motorización de entrada.

Aunque se trata del Volvo más compacto del portafolio actual, el EX30 mantiene rasgos característicos del diseño escandinavo presentes en otros modelos de la marca, como la sensación de solidez, simplicidad y equilibrio. Para optimizar el espacio interior y la versatilidad, su arquitectura ubica las ruedas en las esquinas de la carrocería, con voladizos cortos y equilibrados que permiten una distancia entre ejes amplia y una presencia robusta en la vía.

Otros premios obtenidos por el Volvo EX30

El Volvo EX30 ha recibido varios reconocimientos desde su lanzamiento. Entre las distinciones obtenidas por el modelo también se encuentran el World Urban Car 2024, el The Sun Car of the Year 2023, el Red Dot Best of the Best Award 2024, el Car Design Award 2024 y el reconocimiento Eco Warrior of the Year 2023 otorgado por la revista Top Gear Magazine.