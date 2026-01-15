Estos fueron los carros eléctricos más vendidos en Colombia durante el 2025

En el análisis por segmentos, el protagonismo estuvo en manos de los SUV eléctricos, seguidos por los automóviles y las pick-ups. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El mercado de los carros eléctricos en Colombia cerró 2025 con cifras que no pasan desapercibidas. De acuerdo con los datos de matrículas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y diciembre se registraron 19.724 vehículos eléctricos nuevos, lo que representa un crecimiento del 115 % frente al mismo periodo de 2024.

Según el informe presentado por la Andi y Fenalco, solo en diciembre de 2025 se matricularon 3.234 carros eléctricos, lo que representó un incremento del 67 % frente al mismo mes del año anterior. En ese periodo, el 11 % del total de los vehículos vendidos en el país correspondió a este tipo de tecnologías.

Diciembre, como ya es costumbre, volvió a ser el mes más fuerte para los carros eléctricos. En los últimos tres años ha liderado las ventas, pero lo alcanzado en 2025 marca un punto aparte. Basta con mirar la evolución: mientras que en diciembre de 2023 se matricularon 493 unidades, en diciembre de 2025 la cifra se disparó hasta 3.234 vehículos eléctricos.

En el análisis por segmentos, el protagonismo estuvo en manos de los SUV eléctricos, seguidos por los automóviles y las pick-ups. Además, el crecimiento no se concentró únicamente en las grandes capitales. Ciudades como Villavicencio, Manizales y Rionegro sorprendieron con incrementos en matrículas del 450 %, 390 % y 350 %, respectivamente.

Le puede interesar: ¿Se dañan rápido las baterías de los carros eléctricos? Esto dice un estudio

Los carros eléctricos más vendidos en Colombia

Durante 2025, las cinco marcas con mayor número de matrículas fueron BYD (52,4 %), Kia (6,1 %), Chery (6,1 %), Volvo (5,7 %) y Chevrolet (3,9 %). En conjunto, estas marcas representaron el 74,2 % del total de vehículos eléctricos matriculados en el país.

Las participaciones por modelo fueron las siguientes:

BYD Yuan Up: 5.256 unidades matriculadas y una participación del 26,6 % en el acumulado del año. BYD Seagull: 2.809 unidades, con una participación del 14,2 % del mercado. BYD Yuan Plus: 991 unidades y una cuota del 5 %. Chery Icar: 982 unidades, también con una participación del 5 %. Volvo EX30: 884 unidades matriculadas y una participación del 4,5 %. Kia EV5: 875 carros vendidos, equivalentes al 4,4 % del total. BYD Sealion: 612 unidades comercializadas y una participación del 3,1 %. BMW IX: 445 vehículos vendidos y una cuota del 2,3 %. Faw Bestune: 436 unidades matriculadas y una participación del 2,2 %. Chevrolet Spark: 430 carros vendidos, con el 2,2 % del mercado.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.