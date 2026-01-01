Logo El Espectador
Venta de carros creció en Colombia y el sector cerró 2025 con cifras récord

El mercado automotor rompió su propio techo en 2025: más de 254.000 vehículos vendidos, diciembre en niveles no vistos desde 2019 y un auge histórico de los eléctricos y los híbridos marcaron el mejor cierre del sector en años.

Redacción Autos
01 de enero de 2026 - 04:57 p. m.
Uno de los cambios más relevantes del mercado fue el avance de los vehículos eléctricos e híbridos.
Foto: Getty Ima
Una recuperación sólida y sostenida, impulsada por la renovación de la demanda, la expansión de las tecnologías electrificadas y una mayor diversificación de la oferta. Ese es el balance que deja 2025 para el mercado automotor nacional, marcando un año de inflexión para la industria, de acuerdo con el informe presentado por FENALCO y ANDI.

Entre enero y diciembre, por ejemplo, se matricularon 254.205 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento anual del 26,5% frente a 2024.

El cierre del año fue especialmente dinámico. Diciembre de 2025 registró 30.135 unidades, un 19% más que en el mismo mes de 2024, convirtiéndose en el mejor mes del año y alcanzando un nivel de registros mensuales que no se veía desde 2019.

Y en ese escenario el Salón del Automóvil tuvo un papel clave, pues, según el documento, ayudó a fortalecer la intención de compra, dinamizar la actividad comercial y acelerar las decisiones de matrícula en el último tramo del año.

Asimismo, uno de los cambios más relevantes del mercado fue el avance de los vehículos eléctricos e híbridos. En el acumulado de 2025, estas tecnologías alcanzaron una participación cercana al 35% del total de registros, frente al 26% observado en 2024, lo que representa una ganancia de aproximadamente 9 puntos porcentuales en solo un año.

  • Los vehículos eléctricos crecieron 115% en el acumulado anual.
  • Los vehículos híbridos aumentaron 59% frente al año anterior.

Solo en diciembre:

  • Los eléctricos registraron 3.234 unidades, con un crecimiento del 67%, el mayor volumen mensual histórico.
  • Los híbridos alcanzaron 8.381 unidades, con un incremento del 49,5%, también un récord mensual.

Registro mensual de vehículos eléctricos en Colombia (2023–2025)

Mes202320242025
Enero178217966
Febrero3233951.095
Marzo3163801.385
Abril3143631.286
Mayo2423921.421
Junio2466531.143
Julio2177781.565
Agosto2916641.647
Septiembre3187401.858
Octubre2871.0792.090
Noviembre4571.5802.034
Diciembre4931.9373.234
Total anual3.6779.17819.724
Crecimiento anual12,2%149%115%


Registro de vehículos híbridos (unidades)

Mes
Ene1.1671.9973.145
Feb2.1763.2873.889
Mar2.1623.0144.430
Abr1.6993.4734.245
May2.3432.5315.283
Jun2.7092.8714.556
Jul2.3163.4677.636
Ago2.4943.6566.066
Sep2.5904.1217.102
Oct2.0653.8096.902
Nov2.9004.8376.264
Dic3.1915.6058.381
Total27.81342.66867.899


Segmentos y regiones que impulsaron el cierre del año

En diciembre, los segmentos con mayor dinamismo fueron:

  • Camionetas, con un crecimiento del 77%.
  • Vans, con un aumento del 67,3%.
  • Pick ups, que crecieron 45,1% frente a diciembre de 2024.

En el ámbito regional, las ciudades con mayor crecimiento en registros fueron:

  • Sincelejo, con un aumento del 128,5%.
  • Armenia y Villavicencio, ambas con crecimientos del 64%.
  • También se destacaron Manizales (60%) y Bogotá, D. C. (59%).

Las marcas de carros más vendidas en diciembre de 2025

Las cinco marcas líderes del mes —Kia, Renault, Mazda, Chevrolet y BYD— concentraron el 47,0% de las matrículas de diciembre.

PosiciónMarcaDic. 2025Dic. 2024Participación % mesVariación %
1Kia3.9133.03413,0%29,0%
2Renault3.7793.01512,5%25,3%
3Mazda2.4652.1108,2%16,8%
4Chevrolet2.1812.1277,2%2,5%
5BYD1.8141.0886,0%66,7%
6Volkswagen1.6811.0215,6%64,6%
7Nissan1.6721.6505,5%1,3%
8Toyota1.6662.7285,5%-38,9%
9Suzuki1.5911.2815,3%24,2%
10Hyundai1.3021.2284,3%6,0%
Otras marcas3.6863.17012,2%16,3%
Total30.13525.331100%19,0%

Estas fueron las marcas de carros más vendidas en 2025

En el acumulado del año, Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet lideraron el mercado, concentrando el 52,7% del total de vehículos matriculados en 2025.

PosiciónMarcaEne-dic 2025Ene-dic 2024Participación %Variación %
1Kia34.06324.20913,4%40,7%
2Renault33.65825.30213,2%33,0%
3Toyota23.71127.0089,3%-12,2%
4Mazda21.56517.9608,5%20,1%
5Chevrolet21.03819.5608,3%7,6%
6Suzuki13.83510.8065,4%28,0%
7Nissan13.75012.1945,4%12,8%
8Hyundai11.6887.1964,6%62,4%
9Volkswagen11.0518.2124,3%34,6%
10BYD10.8844.5894,3%137,2%
Otras marcas24.78918.2139,8%36,1%
Total254.205200.953100%26,5%

