Venta de carros creció en Colombia y el sector cerró 2025 con cifras récord

Una recuperación sólida y sostenida, impulsada por la renovación de la demanda, la expansión de las tecnologías electrificadas y una mayor diversificación de la oferta. Ese es el balance que deja 2025 para el mercado automotor nacional, marcando un año de inflexión para la industria, de acuerdo con el informe presentado por FENALCO y ANDI.

Entre enero y diciembre, por ejemplo, se matricularon 254.205 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento anual del 26,5% frente a 2024.

El cierre del año fue especialmente dinámico. Diciembre de 2025 registró 30.135 unidades, un 19% más que en el mismo mes de 2024, convirtiéndose en el mejor mes del año y alcanzando un nivel de registros mensuales que no se veía desde 2019.

Y en ese escenario el Salón del Automóvil tuvo un papel clave, pues, según el documento, ayudó a fortalecer la intención de compra, dinamizar la actividad comercial y acelerar las decisiones de matrícula en el último tramo del año.

Asimismo, uno de los cambios más relevantes del mercado fue el avance de los vehículos eléctricos e híbridos. En el acumulado de 2025, estas tecnologías alcanzaron una participación cercana al 35% del total de registros, frente al 26% observado en 2024, lo que representa una ganancia de aproximadamente 9 puntos porcentuales en solo un año.

Los vehículos eléctricos crecieron 115% en el acumulado anual.

Los vehículos híbridos aumentaron 59% frente al año anterior.

Solo en diciembre:

Los eléctricos registraron 3.234 unidades, con un crecimiento del 67%, el mayor volumen mensual histórico.

Los híbridos alcanzaron 8.381 unidades, con un incremento del 49,5%, también un récord mensual.

Registro mensual de vehículos eléctricos en Colombia (2023–2025)

Mes 2023 2024 2025 Enero 178 217 966 Febrero 323 395 1.095 Marzo 316 380 1.385 Abril 314 363 1.286 Mayo 242 392 1.421 Junio 246 653 1.143 Julio 217 778 1.565 Agosto 291 664 1.647 Septiembre 318 740 1.858 Octubre 287 1.079 2.090 Noviembre 457 1.580 2.034 Diciembre 493 1.937 3.234 Total anual 3.677 9.178 19.724 Crecimiento anual 12,2% 149% 115%





Registro de vehículos híbridos (unidades)

Mes Ene 1.167 1.997 3.145 Feb 2.176 3.287 3.889 Mar 2.162 3.014 4.430 Abr 1.699 3.473 4.245 May 2.343 2.531 5.283 Jun 2.709 2.871 4.556 Jul 2.316 3.467 7.636 Ago 2.494 3.656 6.066 Sep 2.590 4.121 7.102 Oct 2.065 3.809 6.902 Nov 2.900 4.837 6.264 Dic 3.191 5.605 8.381 Total 27.813 42.668 67.899





Segmentos y regiones que impulsaron el cierre del año

En diciembre, los segmentos con mayor dinamismo fueron:

Camionetas, con un crecimiento del 77%.

Vans, con un aumento del 67,3%.

Pick ups, que crecieron 45,1% frente a diciembre de 2024.

En el ámbito regional, las ciudades con mayor crecimiento en registros fueron:

Sincelejo, con un aumento del 128,5%.

Armenia y Villavicencio, ambas con crecimientos del 64%.

También se destacaron Manizales (60%) y Bogotá, D. C. (59%).

Las marcas de carros más vendidas en diciembre de 2025

Las cinco marcas líderes del mes —Kia, Renault, Mazda, Chevrolet y BYD— concentraron el 47,0% de las matrículas de diciembre.

Posición Marca Dic. 2025 Dic. 2024 Participación % mes Variación % 1 Kia 3.913 3.034 13,0% 29,0% 2 Renault 3.779 3.015 12,5% 25,3% 3 Mazda 2.465 2.110 8,2% 16,8% 4 Chevrolet 2.181 2.127 7,2% 2,5% 5 BYD 1.814 1.088 6,0% 66,7% 6 Volkswagen 1.681 1.021 5,6% 64,6% 7 Nissan 1.672 1.650 5,5% 1,3% 8 Toyota 1.666 2.728 5,5% -38,9% 9 Suzuki 1.591 1.281 5,3% 24,2% 10 Hyundai 1.302 1.228 4,3% 6,0% — Otras marcas 3.686 3.170 12,2% 16,3% Total 30.135 25.331 100% 19,0%

Estas fueron las marcas de carros más vendidas en 2025

En el acumulado del año, Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet lideraron el mercado, concentrando el 52,7% del total de vehículos matriculados en 2025.