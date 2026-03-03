Estos fueron los carros más vendidos en febrero de 2026

Toyota Corolla Cross 2025. Foto: Nicolás Fernández

En febrero se matricularon 25.548 vehículos nuevos en Colombia, según el más reciente Boletín de Vehículos Nuevos presentado por la Andi y Fenalco. El informe indicó que la cifra representa un crecimiento del 49,4 %, cuando se compara con el mismo mes de 2025, cuando se registraron 15.597. Se trata del mejor febrero desde 2011.

Por segmento, el registro acumulado entre enero y febrero ubica al de SUV como el favorito de los colombianos, con 25.237. En segundo lugar se encuentra el de automóviles, con 10.471, seguido por el de pick-ups, con 2.390. El mercado de comerciales de carga tuvo una variación del 199,3 %, pasando de 698 en el segundo mes de 2025, a 2.089 en el mismo periodo de 2026.

La marca que más matrículas registró en febrero fue Kia, con 3.726. En el segundo lugar se ubicó el fabricante francés Renault, con 2.452. En el tercer y cuarto lugar se encuentran Chevrolet (2.298) y Toyota (2.247). Mazda cerró el top 5 con 1.949. Estas cinco marcas representaron el 49,6 % del total del mes.

El acumulado por marcas ubica a Kia como la más vendida en el primer bimestre de 2026, con 6.692 unidades. En el segundo lugar se encuentra Renault, con 5.047. Toyota se ubica en el tercero, con 3.831. Cuarto y quinto son para Chevrolet, con 3.729, y Mazda, con 3.572.

Los carros más vendidos en febrero

Kia Picanto fue el carro más vendido en Colombia durante febrero de 2026. Del compacto de los coreanos se matricularon 1.214 unidades, un 102,3 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando el número fue de 600 unidades.

En el segundo lugar de matrículas de febrero se ubicó el Toyota Corolla Cross, con 989. En el tercero el Foton Bj, con 917. El Kia K3 se posicionó en el cuarto lugar con 854 registros; mientras que en el quinto se encuentra la Renault Duster, con 741.

