10 de noviembre de 2025 - 11:08 p. m.

Ford Territory, la híbrida de Ford que ofrece más espacio y kilometraje

Hablamos con Andrés Barón, gerente de marca de SUV de Ford, durante el lanzamiento de la nueva Territory, una camioneta que hace parte del segmento “Sport Utility Vehicle”, con un mayor espacio interior, sobre todo en la parte trasera, generando la sensación de que este carro es más robusto y llamativo; aceleración de 0 a 100 Km en tan solo 8.5 segundos, consumo de combustible de 19.6 kilómetros por litro, un panel de instrumentos de siete pulgadas, todo el paquete de asistencias de control de velocidad, punto ciego, mantenimiento y centrado de carril y alerta de precolisión. Viene en colores negro ágata, azul luna, verde oasis, azul metálico, gris carbón, blanco platino, rojo rubí y blanco ceniza.

Edwin Bohórquez Aya

