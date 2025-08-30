Gasolina o diésel: ¿cuál es el mejor combustible para su carro?

En 2024 el país consumió en promedio 347.000 barriles diarios de combustibles líquidos, un 0,6 % más que en 2023. Foto: Pexels

La elección del tipo de combustible es una de las decisiones más relevantes al momento de adquirir o utilizar un vehículo, ya que no solo condiciona el rendimiento del motor, sino también los costos de operación y el impacto ambiental. En Colombia, la discusión entre gasolina y diésel sigue teniendo vigencia, en medio de un panorama en el que la movilidad avanza hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.

El consumo de combustibles en Colombia muestra diferencias marcadas entre la gasolina y el diésel. Según el informe económico Sector de combustibles líquidos en Colombia 2025 de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), en 2024 el país consumió en promedio 347.000 barriles diarios de combustibles líquidos, un 0,6 % más que en 2023. El diésel creció 5,2 %, impulsado principalmente por el transporte de carga, mientras que la gasolina cayó 5,9 %. Dentro de esta categoría, la corriente disminuyó 6,4 % y la extra aumentó 22,1 %, reflejando la preferencia de algunos conductores por un mayor octanaje y rendimiento.

Gabriel Dueñas, vicepresidente de Operaciones de Primax Colombia, explica que la elección del combustible está definida, ante todo, por la tecnología del motor. No se trata de una decisión libre del conductor, sino de una condición técnica: cada vehículo está diseñado para operar exclusivamente con gasolina o con diésel. “A partir de esa condición técnica entran en juego otros factores como los costos, el desempeño y la eficiencia”, señala.

De acuerdo con Dueñas, en el contexto colombiano, la gasolina corriente sigue siendo la más utilizada, sobre todo en recorridos urbanos y trayectos cortos. La gasolina extra, en cambio, es preferida por quienes buscan un mayor rendimiento del motor, aunque su precio sea más alto.

Por su parte, los motores diésel, presentes tanto en automóviles particulares como en buses y camiones, se caracterizan por su capacidad de ofrecer mayor torque, eficiencia por galón y autonomía en viajes de larga distancia. Según Dueñas, esto se debe a que operan bajo un principio distinto al de los motores a gasolina: encienden por compresión y no por chispa, emplean inyectores en lugar de bujías, trabajan con menos revoluciones y utilizan una relación de compresión más alta, lo que se traduce en un desempeño diferenciado.

Para Dueñas, los motores diésel ofrecen una ventaja de entre el 15 % y el 20 % en eficiencia de consumo frente a los de gasolina, especialmente en trayectos largos o en carretera. Esta diferencia se explica por la mayor densidad energética del diésel y por el elevado torque que entrega el motor a bajas revoluciones, lo que permite recorrer más kilómetros con menos combustible en condiciones de viaje sostenido.

Sin embargo, en entornos urbanos la balanza suele inclinarse hacia la gasolina. Dueñas señala que los motores a gasolina se adaptan mejor a los arranques y paradas frecuentes, alcanzan más rápido la temperatura óptima de funcionamiento y resultan más eficientes en recorridos cortos. “Los motores diésel, por el contrario, requieren mayor tiempo y distancia para calentar adecuadamente su sistema de combustión y filtrado, lo que limita su conveniencia en el uso citadino”, puntualiza.

Combustibles y emisiones contaminantes

Tanto la gasolina como el diésel están sujetos a una regulación estricta en el país. De acuerdo con Dueñas, la Resolución 762 de 2022 fija límites de emisiones para fuentes móviles terrestres según el tipo de motor y combustible, mientras que la Ley 1972 de 2019 exige que, desde 2023, todos los motores diésel nuevos cumplan con el estándar Euro VI. En el caso de los vehículos a gasolina, los límites se irán ajustando progresivamente bajo cronogramas definidos. “Estas normativas buscan reducir el impacto ambiental del transporte, mejorar la calidad del aire y llevar a la industria automotriz colombiana hacia estándares internacionales como Euro VI para diésel y Tier 3 para gasolina”, señala el especialista.

Dueñas explica que Primax también impulsa la transición energética mediante combustibles más limpios. Destaca el Max Pro-Diésel, que permite reducir hasta en un 25 % las emisiones contaminantes, así como el programa B20 Más Sostenible que actualmente opera en Bogotá, Medellín y Chía. Según el directivo, este programa ha logrado disminuir en un 19 % los gases de efecto invernadero en cerca de 1.200 vehículos de carga que circulan en Cundinamarca y Antioquia, evitando más de 8.000 toneladas de CO₂ durante los últimos cinco años.

Finalmente, Dueñas subraya que el futuro del uso de gasolina y diésel en Colombia estará marcado por una transición gradual hacia energías más limpias. Según el Plan Energético Nacional (PEN) 2022–2052, el transporte seguirá siendo el mayor consumidor de energía, lo que hace imprescindible acelerar soluciones que reduzcan emisiones. En este camino, señala que los biocombustibles ya cumplen un rol clave, junto con el desarrollo de combustibles sostenibles para aviación, el diésel renovable y el avance de la movilidad eléctrica.

