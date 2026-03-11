Gladiadores Off Road 2026 inicia la temporada con su primera válida del año

Tras seis ediciones y más de 10.000 participantes, el evento continúa consolidándose como una de las citas más representativas del calendario off road en el país. Foto: David Vásquez Herrera

Este 14 y 15 de marzo, en Mondoñedo, Cundinamarca, se dará el arranque oficial de la temporada 2026 de Gladiadores Off Road, un encuentro que con el paso de los años se ha convertido en un punto de reunión para pilotos, aficionados y familias que comparten la pasión por el motociclismo fuera de carretera. Tras seis ediciones y más de 10.000 participantes, el evento continúa consolidándose como una de las citas más representativas del calendario off road en el país, con una propuesta que combina competencia, espectáculo y comunidad.

Entre las novedades de esta temporada aparece Top Race, una carrera en la que seis pilotos de la categoría doble propósito, sin importar la cilindrada de sus motos, se enfrentarán para definir quién logra el mejor desempeño en pista. A esta modalidad se suma Top Race Junior, pensada para impulsar a las nuevas generaciones del motociclismo, con la participación de jóvenes talentos del programa Niños en Moto.

Los pilotos de las categorías de alto rendimiento también encontrarán nuevos retos en esta válida. La programación incluye una salida adicional el sábado y una carrera con formato tipo 24 Horas de Le Mans, lo que introduce una dinámica diferente y aumenta la expectativa entre competidores y asistentes.

La jornada del sábado estará dedicada a las prácticas oficiales. Ahí, los más de 500 pilotos inscritos tendrán la oportunidad de reconocer el circuito y mostrar su destreza en la pista.

El domingo será el turno de las carreras puntuables para las categorías Doble Propósito y Enduro, que además estrenarán nuevas divisiones: Vikingos MT450 y Vikingos KTM 390, modalidades que prometen duelos muy parejos entre motocicletas de características similares.

De acuerdo con David Novoa, CEO de Bikefriend y organizador del evento, cada temporada representa una oportunidad para fortalecer la comunidad y ampliar la experiencia para los participantes. “Este 2026 llega con más pilotos, más innovación y más espacios para que el off road siga uniendo a miles de apasionados en todo el país”, afirmó.

Un espacio para fortalecer la comunidad off road

Con la intención de seguir fortaleciendo la participación de los aficionados, el evento presentará este año la Mesa Redonda GOR, una iniciativa pensada para que los pilotos se reúnan, compartan experiencias y construyan nuevas conexiones alrededor del motociclismo fuera de carretera. “Este espacio busca que los participantes puedan organizarse, crear comunidad y, al mismo tiempo, impulsar la conformación de nuevos clubes”, destaca Novoa.

Otro de los momentos destacados del fin de semana será la Carrera de las Estrellas, una prueba especial que reunirá a reconocidos pilotos del ámbito nacional. En esta ocasión estarán en pista Tatán Mejía, Tomás Puerta, Francisco Álvarez, Daniel Palacio, Pablo Sáenz y Sebastián Vélez, quienes se enfrentarán en un duelo que pondrá frente a frente a varios de los nombres más reconocidos del off road nacional.

Boletería

El público podrá asistir sin costo a la jornada del sábado 14 de marzo, mientras que para el domingo 15 de marzo se ha establecido un valor de COP 20.000 por persona.

Las entradas estarán disponibles directamente en la taquilla habilitada en el Alto de Mondoñedo, ubicado en el kilómetro 9 de la vía Bogotá–La Mesa, punto donde se desarrollará esta primera válida.