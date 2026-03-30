Gobierno activa plan nacional para movilizar a 15 millones de viajeros en Semana Santa

Más de 10 millones de vehículos circularán por las vías, mientras el transporte terrestre movilizará a más de 4 millones de pasajeros con el despacho de 336 mil vehículos intermunicipales. Foto: Dirección Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia

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Colombia ya está en modo Semana Santa. Las carreteras, los aeropuertos y las terminales comienzan a sentir el pulso de una de las temporadas más movidas del año, con un flujo que pondrá a prueba la operación logística del país.

Más de 10 millones de vehículos circularán por las vías, mientras el transporte terrestre movilizará a más de 4 millones de pasajeros con el despacho de 336 mil vehículos intermunicipales. A esto se suma el tráfico aéreo, que superará los 1,8 millones de viajeros, con jornadas de más de 170 mil pasajeros diarios en los aeropuertos.

Bajo ese panorama, el Ministerio de Transporte proyecta picos cercanos a los 190 mil vehículos diarios, lo que incrementa la demanda sobre la red vial. Para atender este volumen, estarán en operación 41 corredores concesionados que suman 7.499 kilómetros, con más de 6.450 personas en vía, 700 equipos de emergencia y un sistema de monitoreo en tiempo real a nivel nacional.

Ojo con los cierres por lluvia

La temporada comienza con una red vial golpeada por las lluvias.

Actualmente las autoridades reportan 5 cierres totales y 22 parciales en al menos 10 departamentos, con afectaciones concentradas en Nariño, Antioquia y Santander. Detrás de estos cierres están fenómenos como deslizamientos, caída de rocas, pérdida de banca y daños en puentes.

Días con restricciones para carga pesada

Para evitar que el tráfico colapse en los momentos más críticos, el Gobierno aplicará restricciones a vehículos de carga pesada superiores a 3,4 toneladas en corredores estratégicos.

Estos son los horarios definidos para la temporada:

Viernes 27 de marzo (inicio de la temporada) entre 3:00 p. m. y 10:00 p. m.

Sábado 28 de marzo entre 6:00 a. m. y 3:00 p. m.

Miércoles 1 de abril entre 12:00 m. y 11:00 p. m.

Jueves 2 de abril entre 6:00 a. m. y 3:00 p. m.

Sábado 4 de abril entre 2:00 p. m. y 11:00 p. m.

Domingo 5 de abril (retorno) entre 10:00 a. m. y 11:00 p. m.

Estas medidas aplican en corredores como:

Bogotá – Girardot

Bogotá – Villavicencio

Bogotá – Tunja

Bucaramanga – San Alberto

Medellín – Costa Atlántica

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, los usuarios pueden verificar detalles de horarios y tramos específicos a través de:

Línea nacional gratuita 01 8000 519 1656, disponible las 24 horas

Canales digitales del sector transporte y autoridades viales

El foco está en salvar vidas

Más allá de la logística, el objetivo es reducir la siniestralidad en carretera.

En la Semana Santa de 2025 murieron 246 personas en siniestros viales en Colombia. Frente a este escenario, el Gobierno refuerza controles, campañas pedagógicas y hace un llamado directo a la corresponsabilidad.

Según la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el país enfrenta una movilización sin precedentes, con presencia institucional en las vías y acciones coordinadas, aunque insiste en que la seguridad vial depende también del comportamiento de los conductores.

Lo que recomienda el Ministerio antes de salir a carretera

El Ministerio de Transporte reitera una serie de recomendaciones básicas que, en temporada alta, marcan la diferencia: